Zfixlovaný zápas Borárose? Podezření je tak velké, že ho Oktagon stahuje z akce

Nejdřív sázková společnost Tipsport a později i slovenská verze Fortuny shodně uvedly, že 25. února zaznamenaly podezřelé sázky v nezvykle vysokém objemu na Borárosovo vítězství přesně ve druhém kole v duelu s Izraelcem Kirillem Medvedovským.

Vyjádření Tipsportu a Fortuny Tipsport: „Zaznamenali jsme opakované sázky na výhru Borárose přesně ve druhém kole a ukončení zápasu ve druhém kole v nezvykle vysokém objemu, čemuž odpovídaly i zvláštní pohyby kurzů, jak si všimlo hodně lidí.“ Fortuna: „Jako hlavní partner organizace Fabriq jsme znepokojení, jakým způsobem zápas probíhal a s tím spojenými podezřeními z manipulací. Zaznamenali jsme podezřelé sázky na výhru Borárose ve druhém kole a na základě toho jsme upravovali kurzy. Některé podezřelé sázky jsme blokovali a následně jsme „živé“ sázky úplně stáhli. Teď situaci vyšetřujeme.“ Zdroj: MMA Shorties

Právě ve druhém kole Boráros zvítězil na technický knokaut, a to hned po pěti sekundách, když se Medvedovský zhroutil po jednom kopu do kolene, přičemž první kolo probíhalo podivně pasivně bez opravdové snahy obou stran zvítězit.

Mnoho podezřelých sázek tak vyšlo.

„To, že nás teď MMA živí, je díky lidem, kteří si náš sport zamilovali. To je nejdůležitější. A reakce fanoušků, jejich vlna nas*anosti je jasná. Podezření je tak velké, že ho nechceme ignorovat a stahujeme ho ze zápasů, dokud se incident nevyřeší,“ prohlásil Novotný v pátek v Ostravě.

„Nechceme dělat soudy, zároveň nad Oktagonem nemůže být jediné zrnko pochybností,“ doplnil.

Otazník stále visí nad tím, jestli se do případného podvodu se sázkami zapojil sám slovenský bijec Boráros nebo kdokoliv spojený se slovenskou organizací Fabriq, kam Oktagon Borárose zapůjčil.

Organizace Fabriq ve vyjádření pro iDNES.cz vyloučila, že by o něčem věděla.

„Nemáme a ani jsme neměli žádné informace o možném provinění ze strany zápasníka. Pokud by se tato spekulace potvrdila, okamžitě bychom ukončili veškerou spolupráci,“ uvedla.

Novotný uvedl: „Moje otázka pořád zní, jak moc je to Gáborova vina, ještě jsem s ním nemluvil. Záleží i na tom, jestli to v jeho vlastním světě vůbec chápe. Umím si představit, že mi řekne: ‚No víš, ale...‘ Nevím, co mi předvede, ale poznám to. Gábora milujeme, respektuju, že každý může udělat chybu, někdo jich naseká nesmysl, ale všechno má své meze.“

Proč se podezření vůbec začalo řešit?

Podívejte se, v jaké formě nastoupil Boráros a Medvedovsky:

fabriq_mma Ukončí to GÁBOR pred limitom? ⏱️

BORÁROS vs. MEDVEDOVSKY Hlavný zápas FABRIQ NITRA.



Lístku už na túto sobotu 25/02 na FABRIQMMA.EU Zostáva 20% kapacity a cena začína už na 15 €! PPV na OKTAGON.tv oblíbit sdílet odpovědět uložit

Podivností si všimli už v průběhu zápasu fanoušci, když vypozorovali nečekané pohyby kurzů a upozornili na ně na sociálních sítích.

Očekávalo se, že Boráros zvítězí už v prvním kole, tomu odpovídaly kurzy za zhruba 1,5 i tipy většiny sázejících. Proč? Z několika důvodů.

Třicetiletý Medvedovsky (skóre 12-14) prohrál od roku 2020 všech šest předešlých duelů na technický knokaut v prvním kole - z toho jednou i v tuzemské organizaci Oktagon s Leem Brichtou.

Ač si Medvedovsky v minulosti ozkoušel i prestižní americkou ligu Bellator, v posledních letech si vysloužil nemilou reputaci snadného soupeře.

Do duelu s Borárosem souhlasil nastoupit ve váhovém limitu do 88 kilogramů, sám přitom v nevalné formě navážil pouhých 81 kilo.

Hned první kolo ukázalo, že mezi soupeři je znatelný rozdíl. Izraelec jednal pasivně, prakticky do ničeho se nepouštěl a jen se snažil bránit Borárosovy občasné pokusy o útok. Dvakrát se Slováka pokusil neúspěšně strhnout k zemi.

Ani Boráros ale velkou snahu neprojevoval, lehce okopával, a když po patnácti vteřinách spadl Medvedovsky po ráně na břicho na zem, nikam nepospíchal, aby duel ukončil.

Sám po zápase přiznal, že nechtěl vyhrát moc brzy. „Chtěl jsem především vyhrát, ale taky si to užít. Pocítit, co znamená bojovat ve druhém nebo možná i ve třetím kole. Přesně takhle jsem si to představoval,“ řekl Boráros

O přestávce po prvním kole pak kamery zaznamenaly, jak mu trenéři radí: „Dobrý, teď to vyjde, jo. Udělej show, dej třeba naskočené koleno, udělej show.“

Komentátoři duelu také poznamenali: „Asi jsme čekali, že Gábor bude akčnější, když viděl, že může dominovat v postoji i na zemi.“

Druhé kolo už dlouho netrvalo. Gábor kopl Medvedovského po pěti sekundách do levého kolene, ten okamžitě spadl k zemi a po další inkasované ráně do hlavy mezi oba skočil rozhodčí a duel ukončil.