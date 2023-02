Podezřelé sázky na MMA ve Véghově lize. Tipsport prověřuje zápas Borárose

Podivností si všimli už v průběhu sobotního zápasu fanoušci, když vypozorovali nečekané pohyby kurzů a upozornili na ně na sociálních sítích.

Web MMA Shorties následně citoval hlavního bookmakera Tipsportu Pavola Boška: „Zaznamenali jsme opakované sázky na výhru Borárose přesně ve druhém kole a ukončení zápasu ve druhém kole v nezvykle vysokém objemu, čemuž odpovídaly i zvláštní pohyby kurzů, jak si všimlo hodně lidí.“

Doplnil, že prověřují všechny okolnosti sázek a závěr vyvodí v nejbližších dnech. Organizace Fabriq ve vyjádření pro iDNES.cz vyloučila, že by o něčem věděla.

„Nemáme a ani jsme neměli žádné informace o možném provinění ze strany zápasníka. Pokud by se tato spekulace potvrdila, okamžitě bychom ukončili veškerou spolupráci,“ uvedla.

Průběh a výsledek zápasu mezi Borárosem a Izraelcem Kirillem Medvedovským totiž může vést ke spekulacím, zda se na Slovensku populární bijec do podezřelých sázek nějak nezapojil.

Očekávalo se, že Boráros zvítězí už v prvním kole, tomu odpovídaly kurzy za zhruba 1,5 i tipy většiny sázejících. Proč? Z několika důvodů.

Třicetiletý Medvedovsky (skóre 12-14) prohrál od roku 2020 všech šest předešlých duelů na technický knokaut v prvním kole - z toho jednou i v tuzemské organizaci Oktagon s Leem Brichtou.

Ač si Medvedovsky v minulosti ozkoušel i prestižní americkou ligu Bellator, v posledních letech si vysloužil nemilou reputaci snadného soupeře.

Do duelu s Borárosem souhlasil nastoupit ve váhovém limitu do 88 kilogramů, sám přitom v nevalné formě navážil pouhých 81 kilo.

Podívejte se na rozdíl mezi Borárosem a Medvedovskym:

„Gáborovi přisuzují roli favorita, ale všichni vědí, že teď není v žádné špičkové formě. U nás sice jednou vyhrál, ale před tím měl nepříjemnou sérii porážek. Dali jsme mu proto někoho, kdo to má dost podobně. Medvedovsky je pro něj víc než adekvátní soupeř,“ vysvětloval domluvenou dvojici ředitel Fabriqu Attila Végh pro kaocko.cz.

Hned první kolo ale ukázalo, že mezi soupeři je znatelný rozdíl. Izraelec jednal pasivně, prakticky do ničeho se nepouštěl a jen se snažil bránit Borárosovy občasné pokusy o útok. Dvakrát se Slováka pokusil neúspěšně strhnout k zemi.

Ani Boráros ale velkou snahu neprojevoval, lehce okopával, a když po patnácti vteřinách spadl Medvedovsky po ráně na břicho na zem, nikam nepospíchal, aby duel ukončil.

Sám po zápase přiznal, že nechtěl vyhrát moc brzy. „Chtěl jsem především vyhrát, ale taky si to užít. Pocítit, co znamená bojovat ve druhém nebo možná i ve třetím kole. Přesně takhle jsem si to představoval,“ řekl Boráros

O přestávce po prvním kole pak kamery zaznamenaly, jak mu trenéři radí: „Dobrý, teď to vyjde, jo. Udělej show, dej třeba naskočené koleno, udělej show.“

Komentátoři duelu také poznamenali: „Asi jsme čekali, že Gábor bude akčnější, když viděl, že může dominovat v postoji i na zemi.“

Druhé kolo už dlouho netrvalo. Gábor kopl Medvedovského po pěti sekundách do levého kolene, ten okamžitě spadl k zemi a po další inkasované ráně do hlavy mezi oba skočil rozhodčí a duel ukončil.

Sázející s tikety na druhé kolo tak mohli slavit.

Boráros má brzy znovu vstoupit do klece, v dubnu ho čeká souboj s Němcem Selimem Topuzem na libereckém turnaji tuzemské organizace Oktagon.

Podívejte se na Borárosovo ukončení: