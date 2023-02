Boj o miliony se blíží. Gamechanger zná všechny dvojice zápasníků

„Moje mise je připravit se, jít do boje a tam zvítězit. Je jedno, kdo proti mně bude stát. Vyhraju to pro sebe, pro svoji rodinu a pro nás všechny – pro Slovensko,“ hlásí Samuel „Pirát“ Krištofič, jeden z účastníků projektu.

Právě zápas slovenského ranaře s Francouzem Alexem Lohorém bude patřit mezi hlavní taháky turnaje. Mezi favority na celkovou výhru se řadí i David Kozma, jenž se utká s Polákem Lukaszem Siwiecem, či John Hathaway. Veterán UFC narazí na úvod na Maďara Maté Kertésze.

Pyramidového turnaje velterové divize (do 77 kilogramů) se zúčastní šestnáct zápasníků - osm tváří Oktagonu a osm přihlášených (a poté organizací vybraných) bojovníků.

Tipsport Gamechanger Úvodní dvojice David Kozma – Lukasz Siwiec

Christian Eckerlin - Melvin van Suijdam

Maté Kertész - John Hathaway

Bojan Veličkovič – Ion Surdu

Samuel Krištofič – Alex Lohoré

Louis Glisman – Amiran Gogoladze

Christian Jungwirth - Tato Primera

Leandro Silva - Andreas Michailidis

Do dalšího turnaje postoupí jen jeden z dvojice zápasníků. Poražený se však bude moci ještě do boje o prestiž a miliony teoreticky vrátit díky systému lucky loser. O co jde? Fanoušci rozhodnou hlasováním, koho z bijců chtějí opět vidět. Šťastlivec pak bude připraven do Gamechangeru naskočit zpět, pokud se někdo zraní.

„Přemýšleli jsme, co by skutečně mohlo měnit životy. A tohle je věc, která má šanci to udělat. A trochu změnit i celé odvětví,“ řekl k projektu na prosincové tiskové konferenci Ondřej Novotný, promotér a spolumajitel Oktagonu.

Samuel „Pirát“ Krištofič po výhře nad Zdeňkem Polívkou

Ve hře je jsou rekordní prize money. Bojovníci si mezi sebou rozdělí milion eur, tedy zhruba 25 milionů korun. Hned v prvním kole činí odměna za zápas 15 tisíc eur. Ve čtvrtfinále půjde o 40 tisíc eur, v semifinále o 80 tisíc eur. Prohra ve finále? 130 tisíc eur.

Celkový vítěz, jehož jméno se dozvíme na konci roku, dostane šek na 300 tisíc eur, tedy přes sedm milionů korun. Jedná se o tuze štědré odměny nejen na domácí, ale i evropské MMA scéně.

Ihned po skončení úvodního turnaje pod hlavičkou Gamechanger proběhne v přímém přenosu losování čtvrtfinálových dvojic.

Začíná se 4. března v Ostravar aréně. Ještě předtím (11. února) se uskuteční Oktagon 39 v Mnichově.