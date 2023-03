Podvodné sázky? Tipsport připravuje trestní oznámení. Boráros vinu odmítá

Redakce iDNES.cz v pondělí oslovila Tipsport, jako partnera tuzemské organizace Oktagon, kde měl Boráros v dubnu startovat, než ho kvůli zmíněnému podezření ze zápasu stáhli, i Fortunu jako hlavního partnera slovenské organizace Fabriq, kde koncem února k incidentu došlo.

Fortuna zatím oficiální stanovisko, zda došlo k vývoji, nezaslala.

Tipsport uvedl: „Máme podezření, že došlo k ovlivnění zápasu, a v návaznosti na naše zjištění děláme kroky, které nám ukládá Zákon o hazardních hrách. Připravujeme podklady pro podání trestního oznámení a informování slovenské asociace MMA.“

Boráros se na konci února v Nitře pod ligou Fabriq vedenou Attilou Véghem utkal s Izraelcem Kirillem Medvedovským.

Těsně před startem utkání Tipsport i Fortuna zaznamenaly sázky v nezvykle vysokém objemu na ukončení ve druhém kole (nejnižší kurz byl na výhru hned v prvním kole). Fortuna dokonce některé sázky zablokovala a „live sázení“ na duel úplně stáhla.

Boráros zvítězil na technický knokaut, když se Medvedovský zhroutil po jednom kopu do kolene pět sekund po startu právě druhého kola, přičemž první kolo probíhalo podivně pasivně bez opravdové snahy obou stran zvítězit.

Boráros o víkendu zveřejnil na sociálních sítích vyjádření, kde vinu absolutně odmítl.

„Proč? Jste normální? Vydržet tolik nepřejících lidí je jedna z nejtěžších věcí. Bez ohledu na to, co se děje v kleci nebo mimo ní, vždy se mě snaží pošpinit a vymýšlejí si obrovské nesmysly. Byl to můj poslední zápas, který jsem chtěl ukončit ve třetím kole, abych si co nejvíc zazápasil a pocvičil. Soupeř se ve druhém kole bohužel zranit, nemohl se postavit. Zvítězil jsem po vyhlášení zranění a teď mi chcete říct, že to byl pokažený zápas?“ napsal.

Boráros si už po vítězství na tiskové konferenci v Nitře pochvaloval, že si to přesně takhle představoval, že chtěl pocítit, co znamená bojovat v dalších kolech. Nepřál si to ukončit v prvním, ač na to očividně měl.

Organizace Fabriq ve vyjádření pro iDNES.cz vyloučila, že by o něčem věděla: „Nemáme a ani jsme neměli žádné informace o možném provinění ze strany zápasníka. Pokud by se tato spekulace potvrdila, okamžitě bychom ukončili veškerou spolupráci.“

Ředitel Fabriqu Végh pro Nový čas odpověděl na otázku, zda si myslí, že by byl Boráros schopný podílet se na podvodu toto: „Upřímně doufám, že ne.“

Organizace Fabriq mimochodem vznikla v březnu minulého roku a dle databáze a sociální sítě firem na Slovensku foaf.sk jedním z členů dozorčí rady je zpěvák Patrik Vrbovský (Rytmus) a předsedou představenstva Eduard Gerek a jeho zástupce Matúš Mečár, přičemž oba mají blízko k nitranskému oligarchovi Norbertu Bödorovi známému z několika slovenských kauz včetně kontaktů na Mariana Kočnera.

Denník N napsal, že se všechny informace z foaf.sk shodují s informacemi z obchodního rejstříku a popsal, že Gerek vlastní klub Spartakus Fight Gym, kde trénují elitní slovenští MMA zápasníci, a připomněl, že Mečára v minulosti odsoudili za vydírání a za usmrcení mladé ženy na přechodu při jízdě autem vyvázl pouze s tříletou podmínkou.

Promotér organizace Oktagon Ondřej Novotný v pátek v Ostravě na dotaz novinářů řekl, že kvůli podezření Borárose nenasadí do dubnovéh turnaje v Liberci, kde se měl utkat s Němcem Selimem Topuzem.

boraros_gabor Why ?! Normalny ste ?

Jednou z najťažších vecí je vydržať toľko neprajníkov. Bez ohľadu na to, čo sa deje v klietke alebo mimo nej, vždy sa ma snažia zašpiniť, vymýšlaťjú obrovské nezmysly a nezmysly!

Je tu môj posledný zápas, ktorý som chcel ukončiť v 3. kole, aby som čo najviac zápasil a cvičil!

Žiaľ, súper sa zranil v 2. kole, takže sa nemohol postaviť.

Výťaztvo vyhlásené so zranením súpera a teraz Vám chcú dať najavo, že to bol zbabraný zápas?!?!

(Ak sa nezraní, zápasil by som ďalej, pretože mojím cieľom bolo využiť zápas naplno) oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Nechceme dělat soudy, zároveň nad Oktagonem nemůže být jediné zrnko pochybností,“ řekl mimo jiné.

Tipsport tento krok uvítal. „Stažení Gábora Borárose nám přijde jako adekvátní krok,“ uvedl ještě v pondělí pro iDNES.cz.

Stále není jasné, jestli se do případného podvodu se sázkami zapojil sám slovenský bijec Boráros nebo kdokoliv spojený s ním či se slovenskou organizací Fabriq.

Incident se začal řešit nejen kvůli podezřelým sázkám, ale také kvůli průběhu prvního kola a celého kontextu zápasu mezi Borárosem a Medvedovským. Právě v tomto ohledu vznikají největší pochybnosti.

Očekávalo se, že Boráros zvítězí už v prvním kole, tomu odpovídaly kurzy za zhruba 1,5 i tipy většiny sázejících. Proč? Z několika důvodů.

Třicetiletý Medvedovsky (skóre 12-14) prohrál od roku 2020 všech šest předešlých duelů na technický knokaut v prvním kole - z toho jednou i v tuzemské organizaci Oktagon s Leem Brichtou.

Ač si Medvedovsky v minulosti ozkoušel i prestižní americkou ligu Bellator, v posledních letech si vysloužil nemilou reputaci snadného soupeře.

Do duelu s Borárosem souhlasil nastoupit ve váhovém limitu do 88 kilogramů, sám přitom v nevalné formě navážil pouhých 81 kilo.

Hned první kolo ukázalo, že mezi soupeři je znatelný rozdíl. Izraelec jednal pasivně, prakticky do ničeho se nepouštěl a jen se snažil bránit Borárosovy občasné pokusy o útok. Dvakrát se Slováka pokusil neúspěšně strhnout k zemi.

Ani Boráros ale velkou snahu neprojevoval, lehce soupeře okopával, a když po patnácti vteřinách spadl Medvedovsky po ráně na břicho na zem, nikam nepospíchal, aby duel ukončil.

O přestávce po prvním kole pak kamery zaznamenaly, jak mu trenéři radí: „Dobrý, teď to vyjde, jo. Udělej show, dej třeba naskočené koleno, udělej show.“

Komentátoři duelu také poznamenali: „Asi jsme čekali, že Gábor bude akčnější, když viděl, že může dominovat v postoji i na zemi.“

Druhé kolo už dlouho netrvalo. Gábor kopl Medvedovského po pěti sekundách do levého kolene, ten okamžitě spadl k zemi a po další inkasované ráně do hlavy mezi oba skočil rozhodčí a duel ukončil.