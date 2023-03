Kolik vydělaly podezřelé sázky na MMA. A obnoví nevěrohodný Boráros kariéru?

Boráros plánoval prosluněný rok. Populární slovenský bijec se chystal po sérii nezdarů a zdravotních komplikací na návrat do česko-slovenského Oktagonu.

Mluvilo se o tom, že zhýralý život chce odsunout na druhou kolej a zase se věnovat tréninku. Místo toho se hned zkraje roku u sázkových kanceláří stal osobou nežádoucí. Nedůvěryhodnou. Takovou informaci měly tuzemské organizace od svých sponzorů obdržet.

A tak reagovaly. Borárose stáhl z turnaje jak Oktagon, tak podle zdrojů iDNES.cz i slovenská liga vedená Attilou Véghem Fabriq, kde na konci února došlo ke skandálnímu souboji s Medvedovským.

Na jak dlouho? Dokud se podezření nevyjasní.

Kdyby organizace „přání“ sázkovek nevyslyšely a stejně Borárosovi zápas na svém turnaji domluvily? Zaprvé by kanceláře na jeho duel nejspíš vypsaly pouze základní kurzy na výhru/prohru a bedlivě by pozorovaly dění, zadruhé by takový krok mohl narušit (a zřejmě by i narušil) důvěru mezi oběma stranami a důvěryhodnost samotného sportu.

Vždyť Tipsport i Fortuna patří ke klíčovým partnerům česko-slovenské scény smíšených bojových umění. První z nich už na Slovensku podal trestní oznámení, takže by se případ měl brzy dostat k policii, na reakci té druhé se oficiálně čeká.

Obě se ale v posledních týdnech shodly na tom, že zaznamenaly sázky v nezvykle vysokém objemu na výhru Borárose a ukončení přesně ve druhém kole (nejnižší kurz byl na výhru hned v prvním kole).

Sázející dokonce neodradily ani okamžité reakce a úpravy kurzů, které postupně spadly pod dva ku jedné (2:1 znamená, že když vsadíte deset korun, vyhrajete dvacet).

Právě ve druhém kole Boráros zvítězil na technický knokaut, a to hned po pěti sekundách, když se Medvedovský zhroutil po jednom kopu do kolene, přičemž první kolo probíhalo podivně pasivně bez opravdové snahy obou stran zvítězit.

Mnoho podezřelých sázek tak vyšlo.

Tipsportu i Fortuně okamžitě začal blikat rudý alarm, že se v Nitře dělo něco nekalého.

„Vsazené částky se pohybovaly v desetitisících. Při vysokých kurzech i poté, co spadly. Samotný zisk, tedy celková výhra minus vsazená částka, se (u jedné z kanceláří) vyšplhala přes sto tisíc,“ uvedl pro iDNES.cz anonymně člověk z prostředí sázkových kanceláří velice dobře obeznámený s případem.

Sám Boráros s veřejností příliš nekomunikuje. Občas přidá emotivní příspěvek na Instagram, před několika týdny taky natočil dlouhé video, kde všechny a hlavně novináře obvinil ze lží a snahy ho poškodit:

„Je to úplné směšné, všude píšete obrovské ko... Nevím, proč máte takové zlé myšlenky, proč mi chcete všichni škodit. Zbytečně. Vůbec nemáte pravdu, proto příští týden bude detailní rozhovor, protože nemáte pravdu. Všechno vysvětlím, protože i já mám právo se vyjádřit. Píšete blbosti a pí..., lžete. Nepřekvapujete mě, už od vás nic neočekávám. Je to vaše obrovská hanba. Můj soupeř se ve druhém kole zranil a můžu za to já? Já chtěl pokračovat i do třetího.“

Žádný detailní rozhovor ale v minulých týdnech nevznikl. Redakce iDNES.cz Borárose dvakrát oslovila s žádostí o vyjádření, ale slovenský bijec nereagoval.

Podívejte se, v jaké formě nastoupil Boráros a Medvedovsky:

fabriq_mma Ukončí to GÁBOR pred limitom? ⏱️

BORÁROS vs. MEDVEDOVSKY Hlavný zápas FABRIQ NITRA.



Lístku už na túto sobotu 25/02 na FABRIQMMA.EU Zostáva 20% kapacity a cena začína už na 15 €! PPV na OKTAGON.tv oblíbit sdílet odpovědět uložit

K podezření z podvodných sázek, do kterých by Boráros či jeho okolí mohli být zapletení, řekl: „Vždyť já ani nevím, jak sázkové kanceláře fungují. Nikdy jsem na žádný sport nesázel. Ani korunu.“

Co se dělo doteď

Organizace Fabriq ve vyjádření pro iDNES.cz vyloučila, že by o něčem věděla: „Nemáme a ani jsme neměli žádné informace o možném provinění ze strany zápasníka. Pokud by se tato spekulace potvrdila, okamžitě bychom ukončili veškerou spolupráci.“

Ředitel Fabriqu Végh pro Nový čas na otázku, zda si myslí, že by byl Boráros schopný podílet se na podvodu, odpověděl toto: „Upřímně doufám, že ne.“

Organizace Fabriq vznikla v březnu minulého roku a podle databáze firem na Slovensku foaf.sk jedním z členů dozorčí rady je zpěvák Patrik Vrbovský (Rytmus) a předsedou představenstva Eduard Gerek a jeho zástupce Matúš Mečár, přičemž oba mají blízko k nitranskému oligarchovi Norbertu Bödorovi známému z několika slovenských kauz včetně kontaktů na Mariana Kočnera.

Denník N napsal, že se všechny informace z foaf.sk shodují s informacemi z obchodního rejstříku, a popsal, že Gerek vlastní klub Spartakus Fight Gym, kde trénují elitní slovenští MMA zápasníci, a připomněl, že Mečára v minulosti odsoudili za vydírání a za usmrcení mladé ženy na přechodu při jízdě autem vyvázl pouze s tříletou podmínkou.

Podívejte se na kompletní zápas Borárose s Medvedovským:

Incident se začal řešit nejen kvůli podezřelým sázkám, ale také kvůli průběhu prvního kola a celému kontextu zápasu mezi Borárosem a Medvedovským. Právě v tomto ohledu vznikají největší pochybnosti.

Očekávalo se, že Boráros zvítězí už v prvním kole, tomu odpovídaly kurzy za zhruba 1,5 i tipy většiny sázejících. Proč? Z několika důvodů.

Třicetiletý Medvedovsky (skóre 12-14) prohrál od roku 2020 všech šest předešlých duelů na technický knokaut v prvním kole - z toho jednou i v tuzemské organizaci Oktagon s Leem Brichtou.

Ač si Medvedovsky v minulosti ozkoušel i prestižní americkou ligu Bellator, v posledních letech si vysloužil nemilou reputaci snadného soupeře.

Do duelu s Borárosem souhlasil nastoupit ve váhovém limitu do 88 kilogramů, sám přitom v nevalné formě navážil pouhých 81 kilo.

Hned první kolo ukázalo, že mezi soupeři je znatelný rozdíl. Izraelec jednal pasivně, prakticky do ničeho se nepouštěl a jen se snažil bránit Borárosovy občasné pokusy o útok. Dvakrát se Slováka pokusil neúspěšně strhnout k zemi.

Ani Boráros ale velkou snahu neprojevoval, lehce soupeře okopával, a když po patnácti vteřinách spadl Medvedovsky po ráně na břicho na zem, nikam nepospíchal, aby duel ukončil.

O přestávce po prvním kole pak kamery zaznamenaly, jak mu trenéři radí: „Dobrý, teď to vyjde, jo. Udělej show, dej třeba naskočené koleno, udělej show.“

Komentátoři duelu také poznamenali: „Asi jsme čekali, že Gábor bude akčnější, když viděl, že může dominovat v postoji i na zemi.“

Druhé kolo už dlouho netrvalo. Gábor kopl Medvedovského po pěti sekundách do levého kolene, ten okamžitě spadl k zemi a po další inkasované ráně do hlavy mezi oba skočil rozhodčí a duel ukončil.