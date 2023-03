Kozma postoupil do čtvrtfinále Gamechangeru, „Pirát“ a Kertész padli

Měl tuze velké problémy. Když mu polský souputník ve třetím kole nasadil škrcení, ostravská hala nervozitou nedutala. Krušnou situaci ale zvládl. David Kozma, který loni přišel po čtyřech letech o pás šampiona velterové váhy Oktagonu, nakonec svízelnou situaci ustál. A v bodování rozhodčích měl navrch.

„Jsem moc šťastnej. I když jsem čekal, že vyhraju u rozhodčích všechna tři kola,“ líčil Kozma, největší favorit Gamechangeru. Turnaje velterové váhy do 77 kilogramů, jehož celkový vítěz si odnese 300 tisíc eur (7,1 milionu korun).

V zaplněné Ostravar Areně bylo k vidění i několik překvapivých výsledků.

Do čtvrtfinále postoupil jako první Melvin van Suijdam. Nejlepší nizozemský MMA zápasník udolal Radovana Úškrta na body. Slovák, jehož dostaly do hry hlasy diváků, je tak z turnaje venku.

Moc dlouho se Bojan Veličkovič v kleci nezdržel. Srbský zápasník uškrtil Moldavana Iona Surdua za dvě minuty. „Dnes je to přesně šest měsíců, co mi umřel táta. Vždycky mi vždy říkal: Neubližuj soupeřům, radši je uškrť, pokud to jde. A dnes jsem udělal přesně to, co táta chtěl,“ řekl Veličkovič v emotivní řeči.

Další senzace? Maté Kertész byl vůbec poprvé v Oktagonu knokautován. Němec Marcel Mohamed Grabinski nedal Maďarovi šanci. Ukončil ho hned v prvním kole a oddechl si: „Jsem rád, že jsem zápasil ještě před ramadánem. Další duel? Umím si představit německý souboj s Christianem Jungwirthem v červnu v Oberhausenu.“

Němec Marcel Grabinski porazil favorizovaného Maďara Maté Kertésze.

Dánský ranař Louis Glismann, jeden z favoritů turnaje, měl původně bojovat s Gruzíncem Amiranem Gogoladze, jenže ten nezvládl váhu a z pyramidy odstoupil. Nový soupeř? Čech Andrej Kalašnik. Bil se statečně, na zemi ale vládl Glismann a vyhrál jasně na body.

Tvrdost zvítězila nad technikou. Řek Andreas Michailidis porazil ve vyrovnaném a atraktivním zápase oblíbence fanoušků Leandro Silvu na body. Postaral se tak o další překvapení večera. Brazilec v boji o miliony končí.

Apollo Silva a Andreas Michailidis

„Jdu Jungwirtha sestřelit a turnaj vyhrát,“ hlásil sebevědomě Španěl Tato Primera. Skutek, utek. Christian Jungwirth se sice zahříval pozvolna, nicméně od druhého kola diktoval tempo zápasu, střídal low-kicky s high-kicky a rozhodčí měli po třech kolech jasno: Jungwirth! Němci tak budou mít ve čtvrtfinále Gamechangeru dva zástupce.

„Pirát, Pirát,“ znělo Ostravar Arénou. Samuel „Pirát“ Krištofič však na Alexe Lohorého nestačil. V bitvě, která zvedla diváky na nohy, byla k vidění pestrost MMA. Boj na zemi i v postoji, parádní box, high-kicky, tlak na pletivo, krev i dojetí. „Strašně mě to mrzí. Za týden má dcera dva roky, chtěl jsem jí darovat vítězství, nepovedlo se,“ líčil zlomeným hlasem Krištofič.

Diváci však jeho či jiného ze zápasníků ještě budou moci vrátit do Gamechangeru díky systému Lucky loser.

Rezervní zápas Gamechangeru dopadl lépe pro pražského rodáka Matúše Juráčka. Řeka Ioannise Palaiologose zdolal na body.

V jediném zápase mimo Gamechanger si to rozdal voják a ostravský patriot Jan Široký s policistou Jaroslavem Pokorným. „Honzo, děkuju. byla čest s tebou bojovat, jsi můj vzor,“ řekl Pokorný poté, co ve druhém kole předvedl tvrdé ground and pound a Široký odklepal.

Jan Široký (vpravo) a Jaroslav Pokorný

Jak bude Gamechanger pokračovat? Čtvrtfinále se uskuteční 20. května v Praze a 17. června v německém Oberhausenu. Ještě předtím zavítá Oktagon poprvé do Liberce.

Už 15. dubna se v tamní Home Credit Areně představí poprvé po zranění Karlos Vémola. Vrcholem večera bude titulová bitva bantamové váhy mezi Jonasem Magardem a Gustavo Lopezem.