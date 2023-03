MMA bez krve? Táta mu radil: Bojane, zbytečně jim neubližuj, jde to bez násilí

33letý Srb Veličkovič to v sobotu na turnaji Oktagonu v Ostravě dokázal. Zvítězil suverénně, až hala smekla. Za necelé dvě minuty donutil Surdua zoufale odklepat těsné škrcení.

Jako účastník pyramidového projektu Tipsport Gamechanger postoupil do čtvrtfinále přes jednoho z nejnebezpečnějších soupeřů, na které mohl narazit.

V dalším kole se postaví na červnovém turnaji v německém Oberhausenu domácímu Christianu Jungwirthovi a už teď patří k hlavním favoritům na celkové vítězství.

Bojane, opravdu vám tatínek radil, ať soupeřům v kleci zbytečně neubližujete?

Od mala mě učil judo a karate. Když jsem byl dítě, děsně jsem chtěl být jako on a tohle mi opakoval před každým zápasem: ‚Když to půjde, přeper soupeře bez prolití krve. Měl by ses pokusit být chytřejší, mít lepší strategii a porazit je dovednostmi, ne násilím.‘ Myslím, že to hodně formovalo mou kariéru. I to, aby ze mě nevyrostl nějaký surovec a tyran. Díky tátovi jsem svou energii nasměroval správným směrem.

Jak moc vás podporoval?

Obrovsky, jsem hrdý, že jsem ho dneska mohl takhle uctít. Je to přesně šest měsíců, co zemřel. Vlastně jsem si nebyl jistý, jestli bych tu v Ostravě měl vůbec být. Víte, že žiju v Coloradu ve Spojených státech a tenhle víkend se v Srbsku sešla celá moje rodina. Přemýšlel jsem, že bych měl být s ní, ale za tenhle pocit to stálo. Modlím se za tátu celý den, vím, že je tu se mnou a pomohl mi vyhrát.

Už po dvou minutách.

Když jsem v promo videu viděl, jak Surdu říká, že si jde pro moji krev, doufal jsem, že ho budu moct utáhnout. Pro mě to je cenná lekce. Vím, že se dnes dívali moji studenti, trénuju děti od sedmi do dvanácti let a chci jim vzkázat, že je miluju a vidíme se v pondělí na tréninku!

V jeden moment jste se se Surduem trefili tak tvrdě, že jste oba zavrávorali a spadli na zem. Takový dvojitý knock-down se často nevidí. Čím to, že jste se zorientoval první?

Rozdíl byl v tom, že moje brada mířila dolu, jeho nahoru, takže mu po úderu odletěla hlava. A já najednou na zemi vidím, jak jeho hlava a krk leží nechráněné přímo přede mnou. Tak jsem to zavřel a jsem teď tady (smích). Dřu jako blázen a zvlášť na jiu jitsu jsem zapracoval. V prosinci jsem získal stříbro na mistrovství světa, mám konečně černý pásek a věřím si.

Jak vám Surdu přišel?

On je silný, docela blázní, nechtěl jsem se dostat do žádného chaosu. Trenéři mě nabádali, ať zůstanu disciplinovaný. Chtěli jsme to vzít do druhého kola, kde bychom víc využili zápasení, wrestling a grappling, ale příležitost nakonec přišla sama už po dvou minutách.

Ničím vás nezaskočil?

Vůbec ne, čekal jsem, že bude bláznit, šlo mu to vidět na očích. To napětí! Vůbec mi nebylo příjemný stát s ním v kleci, každá jeho rána mohla skončit knokautem, takže jsem se snažil, abych ji od něj neschytal.

Loni v říjnu jste prohrál těsně s Brazilcem Silvou. Jeden rozhodčí vás dokonce viděl vyhrát. Ale říkal jste, že si od MMA možná dáte pauzu. Jste zpět?

Cítil jsem, že mi trochu schází motivace. Bylo to chvíli po tátově smrti a nic moc mě nebavilo. Když jsem ale viděl, že Oktagon dělá tuhle pyramidu, připomnělo mi to začátky kariéry. A ty peníze, co tu můžeme vydělat (smích). Líbí se mi, že tu člověk narazí na skvělé soupeře, úplně mi to rozproudilo krev v žilách.

Dál jdete na Jungwirtha.

Myslím, že se v turnaji dočkáme ještě spousty překvapení. Těžko říct, jaké to bude. Podívejte se na Matého Kertésze. Jeden z favoritů a dostal K.O.

A v případě postupu můžete narazit na jednoho z dvojice Lohoré - Kozma.

Obzvlášť na Davida Kozmu by to byla speciální motivace. Sice mě před dvěma lety porazil, ale já měl jen deset dní na přípravu, nebyl jsem ve formě na dlouhý a náročný zápas. Vyhrál ve třetím kole, kdy jsem byl dost unavený. Chtěl bych na něj mít kompletní přípravu.

Vzpomínám si, že jste proti Kozmovi byl taky blízko vítězství. Trefil jste ho nohou do hlavy, on vrávoral. Vy jste ale místo toho, abyste ho dobil v postoji, vzal zápas na zem, kde vám vyklouzl.

To byla chyba. Oba jsme se potili, nešlo to chytnout a já přepadl. Teď proti Surduovi to bylo jiné, byli jsme oba sušší a čerství. S plnou přípravou by to bylo jiné.

Podívejte se, jak Surdu odklepal škrcení od Veličkoviče: