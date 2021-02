Zrušeno, zrušeno, zrušeno. Lyžaři se vzdávají velkých závodů a žehrají na stát

Příspěvek Národní sportovní agentury (NSA) měl být výrazně nižší, než svaz dostával na obdobné závody v minulých letech od ministerstva školství. „V případě obou zimních akcí řádově poloviční, tedy pět milionů namísto deseti v případě běžců a čtyři namísto osmi milionů v případě snowboardistů,“ uvedl svaz v tiskové zprávě.

Informace o výši dotace dostal svaz teprve v polovině tohoto týdne. „Pokud bychom akce pořádali, způsobili bychom tím zadlužení svazu a ohrozili financování olympijské přípravy na hry v roce 2022. Na naši informaci, že pořádání akcí je vinou nízké podpory ohroženo, nikdo z vedení NSA nereagoval,“ uvedl prezident svazu Lukáš Heřmanský. ¨

Agentura se hájí, že její podpora významným sportovním akcím je dostatečná. „Letos na ně rozdělí minimálně 200 milionů korun. Vždy se jedná o významnou podporu dané akce,“ uvedl pro ČTK mluvčí Jakub Večerka. Pořadatel podle něj musejí zajistit další financování například od sponzorů nebo televizí. „Pokud to nedokáže, tak nemůže očekávat, že mu stát zaplatí celou akci z veřejných dotací,“ dodal.

Lyžařský svaz ale ani v minulosti neměl od státu pokrytý kompletní rozpočet velkých akcí. Chtěl znát výši státní podpory dopředu, aby se vyhnul rušení závodů během sezony.

Rozpočty zimních závodů jsou 22 a 20 milionů korun, přičemž letos vzhledem k pandemii nemůže svaz počítat s příjmy ze vstupného a doprovodných akcí. „Naopak museli jsme kalkulovat s milionovými extra náklady na proticovidová opatření,“ uvedl Heřmanský.

Letní Grand Prix skokanů měla mít rozpočet 3,6 milionu korun, přičemž navržená státní dotace byla 1,3 milionu.

Skokan na lyžích letí nad Libercem během světového šampionátu v lyžování v roce 2009.

Velké zvraty byly v posledních dvou týdnech hlavně kolem SP běžců na lyžích v Novém Městě na Moravě, který se měl původně uskutečnit už tuto sobotu a neděli. Svaz dostal před týdnem výjimku, že zahraniční závodníci z rizikových zemí nemusejí v Česku do karantény, ale konání v tomto termínu vzápětí zmařil požadavek Německa na karanténu po příjezdu z Česka. Všichni závodníci, kteří by v Novém Městě startovali, by se tak nesměli zúčastnit minimálně větší části MS v klasickém lyžování v Oberstdorfu.

Svaz s Mezinárodní lyžařskou federací vyjednal náhradní březnový termín, který se uvolnil po odstoupení norských pořadatelů. Díky posunu se SP v Novém Městě neruší úplně na poslední chvíli.

„Jen shodou náhod jsme byli ušetřeni od velké mezinárodní ostudy, protože ve středu jsme získali stanovisko o přidělené státní podpoře na akci, která se měla konat tento víkend, a my bychom ji pro nedostatek financí rušili tři dny před startem prvního závodu,“ uvedl Heřmanský.

Věří, že zrušení Světových pohárů pomůže ke vzniku nových pravidel pro pořádání zimních akcí. „Pokud se tak nestane, bude Česká republika v budoucnu bez závodů Světového poháru v lyžování a snowboardingu,“ dodal Heřmanský.