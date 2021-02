SP v běhu na lyžích se v Novém Městě v únoru neuskuteční. Co v březnu?

Svaz sice v pátek získal od ministerstva zdravotnictví výjimku, díky níž by nikdo z účastníků nemusel do pětidenní karantény, ale závody vzápětí zhatilo zpřísnění opatření proti koronaviru v Německu, kde se chystá světový šampionát.

Německo zařadilo Česko na seznam rizikových oblastí s výskytem nebezpečných mutací koronaviru. Podle aktuálního nařízení bude každý, kdo byl v této oblasti v posledních deseti dnech před vstupem do Německa, muset nastoupit do karantény na pět až deset dní. Účastníci MS v klasickém lyžování žádnou výjimku nedostali a podle organizátorů s největší pravděpodobností ani nedostanou.

Striktně se Německo nedávno zachovalo i k anglickým fotbalovým klubům, které musejí svá utkání evropských pohárů s německými soupeři odehrát na neutrální půdě. Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp kvůli německým opatřením nesměl na matčin pohřeb.

Po závodech na Vysočině by tak lyžaři museli před mistrovstvím světa klasiků v Oberstdorfu, které se bude konat od 25. února do 7. března, v Německu do karantény. Na šampionátu by nemohli startovat vůbec nebo až později. „Po jednání s Mezinárodní lyžařskou federací FIS jsme tedy rozhodli, že se Světový pohár příští víkend v Novém Městě na Moravě neuskuteční,“ uvedl ředitel běžeckých disciplín Svazu lyžařů ČR Lukáš Sacher v tiskové zprávě.

Závody v Novém Městě na Moravě ale ještě nejsou ztraceny definitivně, protože po čtvrtečním zrušení dvou posledních kol sezony v Norsku je v kalendáři volné místo v březnu. „Přípravě takto prestižní akce jsme věnovali půl roku, nechceme, aby úsilí desítek osob přišlo vniveč. Ve Vysočina aréně už jsou připravené tratě, zázemí pro týmy i vše ostatní. Aktuálně proto společně se Svazem lyžařů ČR a Mezinárodní lyžařskou federací vedeme intenzivní jednání o přeložení Světového poháru na 20. a 21. března,“ uvedl předseda organizačního výboru Jiří Hamza.