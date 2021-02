Novák před mistrovstvím světa: Zlepšuju se. Cítím, že bych mohl být vysoko

Je pro vás čtvrté místo z Ulricehamnu velkým povzbuzením?

Jednoznačně, nejen ten výsledek, ale i celý týmový výkon. Je to velká vzpruha do dalších sezon. Chvíli mě sice s Luďkem (Šellerem) mrzelo, že to nevyšlo na bednu. Myslím, že bychom si ji i zasloužili. Ale tak snad to časem přijde.

Předtím jste byl v poháru dvakrát devátý. Musíte se teď asi cítit dobře, ne?

Mám pocit, že každý rok jdu nahoru. Není to možná přímá úměra s výsledky, protože v tom hraje roli spousta dalších věcí. Ale za sebe cítím, že se zlepšuju. Uvidíme, jak se budu cítit ve čtvrtek, ale teď ve Falunu a v Ulricehamnu jsem se co se týče fyzické kondice cítil snad nejlépe v životě.

Čím si to vysvětlujete?

Spíše než že bych něco změnil, tak jsem konečně našel to, co mi opravdu sedí a co mě posouvá. Po Tour de Ski jsem nestartoval na mistrovství republiky a místo toho jsem odjel do vysoké nadmořské výšky do Itálie. Strávil jsem tam asi deset dní a to mi hodně pomohlo.

Jak?

Měl jsem pomalý trénink, do toho jen občas o něco intenzivnější. Našel jsem si takový rytmus tréninků, který mě posouvá. Není to ale úplně nic radikálního, co bych změnil, možná jsem se jen víc zaměřil na trénink síly a jak ji promítnout do lyžování.

Máte díky lepším výsledkům i přístup ke kvalitnějšímu materiálu?

Problémy s materiálem budou asi vždycky. Já si ale nemůžu úplně stěžovat. Závodím na Salomonu, starají se o mě skvěle. Jsem tam zařazený v červené skupině, tedy mezi těmi nejlepšími závodníky, a dostávám to nejlepší, co mají.

Poslední výsledky vás asi musely navnadit. S jakými ambicemi tedy nyní vstupujete do šampionátu?

Nechci říkat žádná konkrétní čísla, ale cítím, že bych mohl být hodně vysoko. Chtěl bych podat výkon, s kterým bych byl spokojený. Zkrátka vydat ze sebe všechno, soustředit se na techniku a pak si myslím, že nějaký výsledek přijde sám.

Na jaký závod se nejvíc těšíte?

Je těžké vybrat jeden závod… Ale myslím, že sprint. Ve sprintu, pokud nejste (Johannes) Klaebo, tak se může stát cokoliv. Může to být nakonec i můj nejhorší výsledek… Ale těším se na něj.

Co vás na sprintech nejvíc baví?

Je to prostě zábava. Je to občas takové maso, intuitivní pocit, koho předjet, poziční souboje… Těším se na to, vždycky je to zábava.

Nemrzí vás, že se sprint pojede v Oberstdorfu klasicky? Devátých míst jste dosáhl při volné technice.

Nemrzí. Myslím si, že mám obě techniky vyrovnané a že jsem schopný zajet deváté místo třeba i v klasice.

Kolik disciplín byste chtěl na šampionátu absolvovat?

Řešili jsme s trenérem, že, pokud nebudu mít vyloženě špatnou formu, bych teoreticky mohl nastoupit do všech závodů. Otazníkem je skiatlon, který je den před týmovým sprintem. V něm si myslím, že bychom mohli jet třeba i o medaili, takže bych se na něj měl víc soustředit. Navíc skiatlon v těchto podmínkách a vedru může vzít víc sil než normálně.

Dělají vám podmínky v Oberstdorfu problémy? V Německu je teplo, sníh taje…

Nejsem v tomhle úplně vyhraněný. Myslím, že se dokážu přizpůsobit. Ač teda přechod z minus patnácti do snad plus dvaceti je velký skok a musím si na to chvíli zvykat. Tady už je v poledne hluboký sníh po kotníky a moc to nejede.

Myslíte si, že bude kvůli těžkému sněhu i více kolizí?

Kolizí tam bude myslím hodně a to bez ohledu na sníh. Je to mistrovství světa, to je vždycky vyhrocenější, ke konfliktům určitě dojde.

Co si ještě myslíte o trati? Trenér Vasil Husák říkal, že dojezd do cíle sprintu je z kopce a že bude důležité vyvézt se za soupeři.

Jak jsou náročné podmínky, tak si myslím, že sníh nebude tak rychlý. Proto podle mě vzduchový pytel do cílové rovinky nebude tak důležitý. Určitě není dobré jet do ní ze zadních pozic, ale nemyslím si, že by třeba druhý nebo třetí člověk měl velkou výhodu oproti tomu prvnímu.

Co jste říkal na rychlý přesun z Česka do Německa, aby vás nezastihla karanténa?

Měl jsem mít přípravu doma. Zastihlo mě to z hodiny na hodinu, že druhý den ráno musíme odjet z Česka. Bylo to hodně hektické… Navíc ještě se všemi těmi administrativními věcmi ohledně covidu. Není to vůbec žádná nuda cestovat v téhle době.

V Německu jste nejprve pobývali v Ramsau, až poté jste odjeli do Oberstdorfu. Jaké to tam bylo?

Podmínky tam byly parádní. I když tam oproti Česku a Skandinávii panovalo jaro. Ale závodní tratě, posilovna, to všechno bylo dobré. Našli jsme tam hodně dobré podmínky pro závěrečnou přípravu.