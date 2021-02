Náročné tratě, teplotní šoky. Razýmová věří v úspěch i na extrémním šampionátu

Vrchol sezony startuje v Oberstdorfu ve středu a Razýmová do něj vstupuje v odlišné roli než naposledy před dvěma roky v Seefeldu. Tehdy bylo jejím maximem 29. místo ze skiatlonu, od té doby však česká reprezentantka prožila výrazný výkonnostní vzestup.

V minulé sezoně se v závodech Světového poháru pětkrát vměstnala do elitní desítky, v aktuálním ročníku obsadila desátou pozici na Tour de Ski.

Před šampionátem v Oberstdorfu se proto na Razýmovou upíná velká pozornost.

„Tahle situace je malinko komplikovanější pro moji psychiku, ale už v průběhu toho roku a půl jsem se s ní naučila relativně dobře pracovat a doufám, že to nebude žádná zásadní komplikace,“ vzkázala z dějiště mistrovství při online setkání s médii.

„Závody jsou to pro mě stejné jako jakékoli jiné, byť je to mistrovství světa a konkurence tady bude hodně vysoká. Všichni se snaží mít nejlepší formu právě tady, já jsem se samozřejmě snažila o to samé a doufám, že výsledky pro nás budou pozitivní.“

Jak tedy pracujete s psychikou a ladíte se na závod?

Žádná zaklínadla nemám, bohužel. Snažím se motivovat absolvovanými závody - jak povedenými, tak i nepovedenými, protože člověk si může říct, že už člověk tu trať zvládl důstojně objet i ve špatné formě a se špatnými pocity. Je fajn mít také dobré rozpoložení v týmu, což se nám tady daří a navzájem se dokážeme podpořit a podržet.

Mrzí vás, že jste si nemohla otestovat formu před šampionátem na závodech v Novém Městě, které byly nakonec zrušeny?

Ano a hodně. Jednak to byla šance, jak se doma ukázat, protože naše výsledky jsou teď v sezoně dobré a pro celé lyžování by to byl krok dopředu. A také jsme neměli možnost naostro vypadnout z tréninku. Za mě je to škoda a budu jen doufat, že budu dostatečně rozzávoděná.

Jak jste prožívala dny po zrušení závodů v Novém Městě, kdy musel český tým rychle opustit zemi, aby na šampionát vůbec mohl přijet?

Situaci jsem tedy měla ulehčenou, protože jsem byla sbalená a v podstatě jsem jen změnila destinaci, do které jsem přejela. Ale samozřejmě není příjemné, když se člověk přesouvá přes hranice jako nějaký emigrant. U mě šlo jen o to, že jsem nenabrala směr Nové Město, místo toho jsme jeli do Ramsau, kde jsme absolvovali nečekanou závěrečnou přípravu.

Po přesunu do Oberstdorfu vás pak zastihlo velké teplo.

Dneska (v úterý) jsem byla na tratích poprvé a byla jsem mírně v šoku, protože když jsem balila, tak doma bylo asi minus 16 a vzala jsem si hodně teplých věcí. Ty jsem teď schovala do kufru auta a začínám pokukovat po kraťasech a tričku, protože v pondělí byly teploty nad dvacítkou, a to už je extrémní rozdíl skoro 40 stupňů.

Jak vypadají tratě?

Jsou náročnější, takže se ztíží závody i pro nás. Ve stínu drží a na sluníčku je to takový hluboký sníh.

V čem jsou takové podmínky specifické?

Na trati máte větší žízeň a můžete snáz ztrácet minerály, takže mohou přicházet křeče. Musíme se vyrovnávat s téměř letními podmínkami a tomu musíme přizpůsobit oblečení i doplňování energie.

Už víte, v jakých závodech budete na šampionátu startovat?

Rozhodnuté to je, ale ještě se to může změnit podle pocitů. Kromě čtvrtečního sprintu bych měla nastoupit ve všech ostatních závodech.

Který pro vás bude nejdůležitější a s největší šancí na úspěch?

Považuji se spíš za vytrvalce, určitě jsem distanční závodník. Nejvíc zkušeností mám z volné desítky, tam nepůjdu úplně do neznáma, protože ji absolvujeme téměř každý týden. Ale těším se i na skiatlon a na třicítku klasicky, takže nedokážu jeden vypíchnout.