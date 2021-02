Z řevu fanoušků mě mrazí i teď, vzpomíná Neumannová na kulisy Zlaté lyže

Vzpomenete si ještě na svou úplně první Zlatou lyži?

To se přiznám, že už si nevybavím. Vybavují se mi první ročníky, které jsem v Novém Městě absolvovala a moc se mi nevydařily. V té první polovině kariéry jsem málokdy na Vysočině zajela dobrý výsledek.

Čím to bylo?

Nevedlo se nám tam s přípravou lyží, bývalo tam dost teplo, mokřejší podmínky, na které jsem v tu dobu neměla dobré lyže. Taky jsem moc neměla ráda tamní tratě, které se už ale výrazně proměnily, a taky se mi stalo, že jsem před závody onemocněla. První ročníky nebyly úplně dobré.

SP v běhu na lyžích v Novém Městě? Ani v březnu Nevyzpytatelná koronavirová doba nabourala další velkou sportovní akci, Světový pohár v běhu na lyžích se v Novém Městě na Moravě o víkendu neuskuteční.

Svaz sice nejprve získal od ministerstva zdravotnictví výjimku, díky níž by nikdo z účastníků nemusel do pětidenní karantény, ale závody vzápětí zhatilo zpřísnění opatření proti koronaviru v Německu, kde se chystá světový šampionát. Německo zařadilo Česko na seznam rizikových oblastí s výskytem nebezpečných mutací koronaviru. Podle aktuálního nařízení bude každý, kdo byl v této oblasti v posledních deseti dnech před vstupem do Německa, muset nastoupit do karantény na pět až deset dní. Účastníci MS v klasickém lyžování žádnou výjimku nedostali. Po závodech na Vysočině by tak lyžaři museli před mistrovstvím klasiků v Oberstdorfu, které se bude konat od 25. února do 7. března, v Německu do karantény. Na šampionátu by nemohli startovat vůbec nebo až později.

Závody v Novém Městě ale ještě nemusely být ztraceny definitivně, protože po zrušení dvou posledních kol sezony v Norsku je v kalendáři volné místo v březnu. Jenže svaz se v pátek vzdal pořádání několika domácích akcí kvůli nedostatečné finanční podpoře od státu.

Hrála nějakou roli i nervozita? Pro mladší závodníky často není jednoduché závodit doma.

Já se na to vždycky naopak těšila! Byla jsem mladá, v týmu byli další výborní lyžaři, takže ta pozornost nebyla upřená jen na mě, rozprostřela se a spíš pro mě bylo zklamání, když jsem nezajela, co jsem chtěla. Doma se chcete předvést. Ale že by mi to svazovalo nohy? To ne.

Už jste naznačila, že se tamní tratě změnily. Zmizela esíčka nebo tatry. Tyhle úseky vám neseděly?

Byly to tratě, kde se jezdil dlouhý, 7,5kilometrový okruh. Takhle dlouhé okruhy už se nepoužívají. A byly to tratě hodně na změnu rytmu, plné prudkých stoupání. Já jsem byla tempař, takže jsem tohle neměla ráda, nesedělo mi to. Ale vždycky to stejně souvisí s formou. Když ji máte, zajedete dobře na jakékoliv trati.

Výsledkově se to pro vás zlomilo až s narozením dcery Lucie. Pak jste v Novém Městě dojela druhá a dvakrát vyhrála. Čím to bylo?

Ono to souviselo i s tím, že jsem prožívala asi nejlepší období své kariéry a závody do toho tak nějak zapadly. Vyšly podmínky, bylo krásné zimní počasí a my se na domácí svěťák vždycky speciálně zaměřovali.

Věřila jste v průběhu těhotenství, že se vrátíte silnější? Spousta sportovkyň to takhle má.

To je hodně individuální. Někomu to trvá déle, někdo je zpátky rychleji. Já byla ten rok extrémně motivovaná. Všechno si sedlo. Dařilo se mi v soukromí - měla jsem pohodovou dceru, která mě nezlobila. Měla jsem hlídání, zázemí na Šumavě, dostavěli jsme barák a samozřejmě i zdravotně jsem byla v pořádku. Těhotenství mě negativně neovlivnilo, naopak jsem přišla o dvě tři kila váhy, se kterými jsem předtím marně bojovala, což se hned odrazilo v rychlosti návratu zpátky do stopy. Půl roku po narození Lucky jsem začala vyhrávat.

O to krásnější to muselo být, když podél tratí stálo na 30 tisíc fanoušků, ne?

To byla nádhera. Z toho mrazí i teď po letech. Lidé mi vyprávějí, že když jsem někudy projížděla, ozýval se z té části trati docela velký řev, takže podle toho poznali, kde zrovna jedu. Ta podpora byla obrovská. Byl to zážitek, který si v sobě uchovám navždy.

Národ v té době žil běžeckým lyžováním více než biatlonem. Necítila jste na sebe v té době až moc velký tlak?

Samozřejmě, že ano, ale já už na tlak byla zvyklá. Uměla jsem s tím pracovat, měla jsem zkušenosti, abych se z toho nezbláznila.

Tehdy na vás s Lukášem Bauerem chodilo 30 tisíc fanoušků. V posledních letech míří na běžecké lyžování sotva pár tisíc. Mrzí vás, že se to tak změnilo?

Jsem ráda, že lidé chodí na biatlon. Běhy se musí o své fanoušky zase zasloužit výsledky svých závodníků, to je jednoduché. Když budeme mít někoho, kdo bude jezdit o stupně vítězů, věřím, že se vrátí i fanoušci. Jestli mě to mrzí, nebo ne… je to v rukou daného sportu, jak fanoušky přiláká. Tím, že jsme s Lukášem byli dva v nejužší špičce, lidi to bavilo. Odjel se závod žen a fanoušky ještě čekal závod mužů, všude jsme jeli o stupně vítězů. To je pro diváka lákavé, a k tomu máme teď daleko.

Čím to, že se pořád nenašla nová Neumannová, nový Bauer? Už v roce 2006 vznikl projekt Hledá se nová Kateřina Neumannová. Jak moc byl úspěšný?

Ten byl zaměřen na podporu lyžování dětí - žákovských kategorií, kde jde hlavně o to, aby je to bavilo a u sportu zůstaly. Bohužel tenkrát ten projekt skončil z toho důvodu, že neměl zájem svaz lyžařů. Oni po mě chtěli podmínky, které jsem nebyla schopná finančně splnit. Svaz ode mě chtěl ještě další peníze, nejenom ty, které se dávaly do projektu, ale ještě další do svazu, takže jsme se nedomluvili.

Takže celý projekt rychle skončil.

Byla to škoda, ale necítím žádnou hořkost. I když to byl projekt, který mě stál hodně energie a byl životaschopný. Ale nemyslím si, že by měl nějaký zásadní vliv na to, kolik lidí teď sportuje a je v nějaké běžecké špičce. Takhle jednoduše to nefunguje. Kvůli tomu nenastala krize běžeckého lyžování. Je otázkou, kdy ten stav, který momentálně panuje, začal a kde byl jeho prapůvod. Všechno ale vychází od mládeže, která je základnou pro reprezentaci. Ten sportovní materiál, který poslední dobou přichází do reprezentace… už dopředu je jasné, že to na medaile nebude. Když se podíváte na výsledky juniorských mistrovství světa, které jsou odrazovým můstkem pro reprezentaci, tam jsme s výjimkou Báry Havlíčkové dlouho pronikavého výsledku nedosáhli.

Kateřina Neumannová se raduje z vítězství na Zlaté lyži

Vidíte ještě nějaké světlo na konci tunelu?

V poslední době se výsledky stabilizovaly a nejsou úplně špatné. Velmi pěkné výsledky zajíždí Katka Razýmová, slušné výsledky má i Michal Novák. Ale celková kvalita týmu, která dřív byla o kus vyšší, tam nám ještě velký kus chybí. A chybí nám i medailista, který by jednou za čas byl schopen zvednout lyžařský národ ze sedadel a přivezl by medaili.

Takže cesta k tomu, aby do Vysočina arény znovu přišlo 30 tisíc lidí na běžecké lyžování, je asi pořádně dlouhá.

Musí se narodit výjimečný talent a musí se to sejít s jeho pílí, kvalitou trenéra. Je to o více aspektech dohromady. V tuhle chvíli je to trochu v nedohlednu.