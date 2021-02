Útočit na elitní desítku. Lyžaři-klasici se chystají na mistrovství světa

Když Lukáš Sacher, ředitel úseku běžeckých disciplín, hovořil o ambicích českého týmu v Oberstdorfu, pronesl: „Byl bych spokojený, pokud by se nám podařily dva výsledky do první desítky. To by bylo super. To, co by bylo navíc, by byla taková třešnička.“

Trenéři mají cíle o trochu nižší. Ale i u nich platí: alespoň jednou atakovat nejlepší desítku.

Na světovém šampionátu chce český tým potvrdit výsledkový vzestup. Chce ukázat, že se za poslední roky se znovu prokousává na přední umístění.

„Je vidět, že jsme zase udělali krok dopředu,“ těší Sachera dosavadní průběh sezony.

V NOVÉM MĚSTĚ. Kateřina Razýmová na trati volné desítky v Novém Městě na Moravě 2020

Český tým letos táhnou hlavně Kateřina Razýmová a Michal Novák, oba se už několikrát mezi nejlepší desítku dostali. Po bodovaných příčkách ale sahají i ostatní.

„Pro mě je hlavně potěšující, že už to není jen o Kačce Razýmové a Michalu Novákovi,“ líčil Sacher. „Ale že se tvoří tým, který je schopný sbírat body a atakovat první patnáctku. Samozřejmě je to mladý tým, jednou jsme schopni být padesátí a podruhé patnáctí. Ale jsou okamžiky, kdy jsme schopni závodit se světem.“

Potvrdí se to i na šampionátu?

V nominaci mužské reprezentace vedle jedničky Nováka figurují i Luděk Šeller, Jan Pechoušek, Ondřej Černý, Adam Fellner, Petr Knop a Jonáš Bešťák.

V ženské sestavě zase Razýmovou doplňují Kateřina Janatová, Tereza Beranová, Petra Nováková a Petra Hynčicová.

„Největší šance bude na volné desítce,“ tuší Jan Franc, trenér žen. „Především Katka Razýmová v ní letos zajela své nejlepší výsledky.“

Část zastávek Světového poháru byla ovlivněna neúčastí některých zemí, zejména dominantních Norů. I proto si český tým uvědomuje, že výsledky v Oberstdorfu by měly být určující.

„Tady bychom se měli sejít všichni,“ říká Sacher. „Právě mistrovství světa ukáže, jak jsme na tom.“

Pestřejší a silnější startovní listina nebude jediným rozdílem. Zatímco v předchozích závodech sezony teplota klesala hluboko pod bod mrazu, v Oberstdorfu je situace jiná.

V pondělí na tratě pražilo slunce a bylo až osmnáct stupňů a podle výhledu na další dny by se ochlazovat příliš nemělo.

„Sníh je ráno opravdu tvrdý, ale pak během dvaceti třiceti minut totálně změkne a je úplně jiný,“ popisuje Franc.

A Vasil Husák, trenér mužů, dodává: „Ze sněhu to dělá něco neskutečně náročného a špinavého.“

Výhodu by tak měli mít drobnější závodníci, spíš než síla se totiž uplatní nižší hmotnost. „V těchto podmínkách platí, že čím lehčí, tím lepší,“ říká Franc. „Takže si myslím, že by to Katce Razýmové mohlo vyhovovat.“

„U nás by zase mohli mít výhodu třeba Honza Pechoušek nebo Adam Fellner,“ doplňuje za mužskou část týmu Husák.

Český tým prožil před startem šampionátu hektické dny. Po zrušení novoměstského Světového poháru musel rychle vymýšlet náhradní plán: jak přesunout všechny závodníky, trenéry, servismany, fyzioterapeuty a vybavení do Německa.

„V jeden den jsme řešili, že rušíme Světový pohár. A v ten samý okamžik jsme museli po přezkoumání všech nařízeních v Německu mobilizovat tým a začít vymýšlet, že musí odjet z Česka, aby se vyhnul desetidenní karanténě,“ popisoval Sacher.

Což naštěstí vyšlo.

„Nakonec jsem byl až překvapený, jak jsme to zvládli rychle a jak to proběhlo hladce,“ říkal Franc. „Celý tým zareagoval dobře, někteří sportovci už byli dokonce sbalení.“

Nejprve se tým přesunul do Ramsau, odkud se poté vydal do Oberstdorfu. Na místě jej pak žádné problémy už nepotkaly. „Vypadá to, že Němci to mají opravdu špičkově zorganizované,“ líčil Husák.

Přispívají k tomu i zkušenosti z minulých Světových poháru. V dnešní době totiž platí: bez respirátorů a testování se žádná velká akce neobejde. „Už jsme si zvykli,“ říká Husák. „Musíte být pořád ve střehu a musíme každý den studovat, jestli není nějaké nové opatření.“

„Je to pro nás taková kličkovaná mezi opatřeními a nařízeními. Je pravda, že se stává, že člověk celý týden něco připravuje a pak to může zmačkat a jet od znovu,“ líčí Sacher.