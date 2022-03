Sdruženář Riiber vyhrál i v Schonachu a vrátil se do čela Světového poháru

SP v severské kombinaci v Schonachu (Německo) Muži:

1. Riiber (Nor.) 23:48,9, 2. Lamparter (Rak.) -38,1, 3. Graabak (Nor.) -44,2, 4. Geiger (Něm.) -44,4, 5. Herola (Fin.) -47,3, 6. A. Watabe (Jap.) -1:27,7, 7. Ilves (Est.) -1:34,7, 8. Rehrl (Rak.) -1:36,0, 9. Jamamoto (Jap.) -1:38,0, 10. Frenzel (Něm.) 1:40,2, ...21. Portyk -2:33,1, Vytrval (oba ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 20 závodů): 1. Riiber 1283, 2. Lamparter 1282, 3. Geiger 919, 4. Graabak 733, 5. Ilves 603, 6. Frenzel 584, ...31. Portyk 78, 41. Vytrval 33, 49. Daněk 10, 54. Pažout (oba ČR) 3. Ženy:

1. Nakamurová 14:22,3, 2. Kasaiová (obě Jap.) -11,1, 3. Sieffová (It.) -39,2, ...20. Koldovská (ČR) -4:38,5.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 8 závodů): 1. Westvoldová 600, 2. Hagenová (obě Nor.) 361, 3. Volavšeková (Slovin.) 327, ...22. Koldovská 48.