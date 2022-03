Sdruženář Riiber vyhrál po olympiádě i potřetí a zdramatizoval boj o triumf v SP

Závod SP v severské kombinaci v Oslu 1. Riiber (Nor.) 24:00,9, 2. Seidl (Rak.) -17,8, 3. Oftebro (Nor.) -31,3, 4. Rehrl (Rak.) -39,0, 5. Herola (Fin.) -45,0, 6. Andersen (Nor.) -48,1, 7. Hirvonen (Fin.) -48,2, 8. Lamparter (Rak.) -48,3, 9. A. Watabe (Jap.) -51,6, 10. Faisst (Něm.) -58,3, ...24. Portyk -2:20,7, 30. Pažout -2:58,5, 40. Daněk (všichni ČR) -4:54,3. Průběžné pořadí SP (po 18 z 20 závodů): 1. Lamparter 1202 b., 2. Riiber 1183, 3. Geiger (Něm.) 869, 4. Graabak (Nor.) 673, 5. Ilves (Est.) 567, 6. Oftebro 560, ...33. Portyk 68, 41. Vytrval 33, 49. Daněk 10, 54. Pažout (všichni ČR) 3.