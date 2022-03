Nor Riiber vyhrál i druhý závod sdruženářů po olympijských hrách

1. Riiber (Nor.) 23:00,2, 2. Lamparter -53,9, 3. J. L. Oftebro (Nor.) -1:05,4, 4. Graabak (Nor.) -1:14,8, 5. Orter -1:19,3, 6. Seidl -1:25,2, 7. Rehrl (všichni Rak.) -1:26,7, 8. Rydzek (Něm.), 9. Ilves (Est.) oba -1:28,0, 10. Frenzel (Něm.) -1:41,2, ...27. Portyk -3:12,1, 30. Pažout -3:22,6, 39. Daněk (všichni ČR) -4:56,3.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 20 závodů): 1. Lamparter 1170, 2. J. M. Riiber 1083, 3. Geiger (Něm.) 869, 4. Graabak 665, 5. Ilves 567, 6. Frenzel 554, ...32. Portyk 61, 41. Vytrval (ČR) 33, 49. Daněk 10, 55. Pažout 2.