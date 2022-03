Poslední závod rozhodl: Světový pohár sdruženářů znovu ovládl Riiber

SP v severské kombinaci v Schonachu (Německo) Muži: 1. Riiber (Nor.) 24:23,9, 2. Lamparter (Rak.) -4,2, 3. Geiger (Něm.) 5,1, 4. Graabak (Nor.) 5,2, 5. Herola (Fin.) 34,4, 6. J. L. Oftebro (Nor.) 40,1, 7. A. Watabe 49,0, 8. Jamamoto (oba Jap.) 59,1, 9. Muhlethaler (Fr.) -1:04,0, 10. Björnstad (Nor.) -1:10,7, ...28. Portyk 2:33,5, Vytrval (oba ČR) nedokončil.

Konečné pořadí SP (po 20 závodech): 1. Riiber 1383, 2. Lamparter 1362, 3. Geiger 979, 4. Graabak 783, 5. Ilves (Est.) 627, 6. J. L. Oftebro 618, ...31. Portyk 81, 41. Vytrval 33, 49. Daněk 10, 54. Pažout (všichni ČR) 3. Ženy: 1. Westvoldová (Nor.) 14:58,9, 2. Kasaiová (Jap.) -7,8, 3. Volavšeková (Slovin.) -16,6, ...20. Koldovská (ČR) -4:37,4.

Konečné pořadí SP (po 8 závodech): 1. 1. Westvoldová 700, 2. Hagenová (Nor.) 411, 3. Volavšeková 387, ...21. Koldovská 59.