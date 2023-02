Černý doběhl v lyžařském sprintu v Toblachu osmý, Janatová dvanáctá

SP v běhu na lyžích v Toblachu Sprint volně Muži: 1. Klaebo 2:30,58, 2. Taugböl (oba Nor.) -0,56, 3. Pellegrino (It.) -0,72, 4. Valnes (Nor.) -1,26, 5. Chanavat (Fr.) -2,74, 6. Anger (Švéd.) -2,90, ...8. Černý - vyřazen v semifinále, 24. Šeller (oba ČR) - vyřazen ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 31 závodů): 1. Klaebo 1821, 2. Golberg (Nor.) 1640, 3. Pellegrino 1271, 4. Holund 1004, 5. Tönseth 909, 6. Krüger (všichni Nor.) 878, ...10. Novák (ČR) 790, 45. Černý 271, 75. Šeller 150, 114. Fellner (ČR) 53. Ženy: 1. Sundlingová 2:49,76, 2. Dahlqvistová (obě Švéd.) -0,65, 3. Digginsová (USA) -0,81, 4. Ribomová -1,12, 5. Svahnová (obě Švéd.) -1,63, 6. Gimmlerová (Něm.) -1,69, ...12. Janatová - vyřazena v semifinále, 34. Beranová (obě ČR) - vyřazena v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 1481, 2. Niskanenová (Fin.) 1295, 3. Digginsová 1276, 4. Karlssonová (Švéd.) 1160, 5. Brennanová (USA) 1159, 6. Hennigová (Něm.) 1000, ...24. Janatová 569, 39. Razýmová 314, 44. Beranová 290, 89. Antošová 72, 113. P. Nováková 25, 137. A. Nováková (všechny ČR) 6.