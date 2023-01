Čeští běžci na lyžích ztroskotali ve sprintu v Les Rousses ve čtvrtfinále

Závod SP v běhu na lyžích v Les Rousses (Francie) - sprint klasicky: Muži: 1. Jouve (Fr.) 2:39,14 min., 2. Klaebo -0,09, 3. Golberg (oba Nor.) -0,91, 4. Anger (Švéd.) -0,91, 5. Wiig (Nor.) -1,78, 6. Pellegrino (It.) -1,82, ...18. Šeller, 23. Černý, 28. Novák (všichni ČR) vyřazeni ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 31 závodů): 1. Klaebo 1576, 2. Golberg 1489, 3. Pellegrino 1178, 4. Holund 948, 5. Krüger 844, 6. Tönseth (všichni Nor.) 802, ...8. Novák 790, 55. Černý 200, 87. Šeller 116, 109. Fellner (ČR) 53. Ženy: 1. Skistadová (Nor.) 3:01,97, 2. Ribomová -0,70, 3. Dahlqvistová -1,78, 4. Svahnová (všechny Švéd.) -2,08, 5. Kernová (USA) -3,45, 6. Hagströmová (Švéd.) -9,24, ...19. Beranová vyřazena ve čtvrtfinále, 34. Janatová (obě ČR) vyřazena v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 1447, 2. Karlssonová (Švéd.) 1160, 3. Niskanenová (Fin.) 1126, 4. Digginsová 1110, 5. Brennanová (obě USA) 1066, 6. Hennigová (Něm.) 992, ...26. Janatová 461, 41. Beranová 273, 44. Razýmová 260, 85. Antošová 72, 110. P. Nováková 25, 135. A. Nováková (všechny ČR) 6.