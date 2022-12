Klaebo a Ribomová ovládli i druhý sprint v SP, Janatová vypadla ve čtvrtfinále

SP v běhu na lyžích v Lillehammeru (Norsko) Sprint volně: Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:56,45, 2. Pellegrino (It.) -0,75, 3. E. Northug (Nor.) -1,23, 4. Anger (Švéd.) -1,51, 5. Golberg -1,64, 6. Evensen (oba Nor.) -24,83, ...31. Černý, 37. Novák (oba ČR) oba vyřazeni v kvalifikaci. Průběžné pořadí SP (po 5 z 32 závodů): 1. Golberg 450, 2. Klaebo 430, 3. Pellegrino 349, 4. Valnes (Nor.) 299, 5. Musgrave (Brit.) 253, 6. Nyenget (Nor.) 242, ...11. Novák 204, 44. Černý 74, 94. Šeller 18, 108. Fellner (oba ČR) 9. Ženy: 1. Ribomová 3:20,40, 2. Dahlqvistová (obě Švéd.) -0,17, 3. T.U. Wengová (Nor.) -1,11, 4. Digginsová (USA) -2,24, 5. Carlová (Něm.) -5,67, 6. Hagströmová (Švéd.) -9,43, ...23. Janatová vyřazena ve čtvrtfinále, 34. Beranová (obě ČR) vyřazena v kvalifikaci. Průběžné pořadí SP (po 5 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 423, 2. Digginsová 330, 3. Karlssonová (Švéd.) 327, 4. Dahlqvistová 322, 5. Ribomová 315, 6. Carlová 315, ...35. Beranová 99, 37. Janatová 92, 57. Antošová 44, 86. Nováková (obě ČR) 8.