Novák se blýskl v úvodu Tour de Ski životním čtvrtým místem ve sprintu

Závod SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val Müstair (Švýcarsko) - sprint volně (1,5 km): Muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:00,98, 2. Pellegrino (It.) -0,18, 3. Skar (Nor.) -2,19, 4. Novák (ČR) -3,39, 5. Jouve -3,41, 6. Chanavat (oba Fr.) -28,66, ...66. Fellner (ČR) vyřazen v kvalifikaci. Průběžné pořadí Tour (po 1 ze 7 etap): 1. Klaebo 1:54, 2. Pellegrino -7, 3. Novák -16, 4. Skar -17, 5. Chanavat -19, 6. Jouve -23, ...63. Fellner -1:15. Průběžné pořadí SP (po 11 z 32 závodů): 1. Golberg (Nor.) 786, 2. Klaebo 682, 3. Pellegrino 557, 4. Holund (Nor.) 455, 5. Musgrave (Brit.) 442, 6. Jouve 438, ...8. Novák 402, 64. Černý 110, 94. Šeller (oba ČR) 56, 133. Fellner 12. Ženy: 1. Fähndrichová (Švýc.) 3:23,56, 2. Dahlqvistová (Švéd.) -0,47, 3. L. U. Wengová -0,62, 4. T. U. Wengová (obě Nor.) -2,35, 4. Karlssonová (Švéd.) -3:39, 6. Kalvaaová (Nor.) -7,95, 7. Janatová vyřazena v semifinále, ...20. Beranová vyřazena ve čtvrtfinále, 51. Razýmová (všechny ČR) vyřazena v kvalifikaci. Průběžné pořadí Tour (po 1 ze 7 etap): 1. Fähndrichová 2:22, 2. Dahlqvistová -11, 3. L. U. Wengová, 4. T. U. Wengová obě -17, 4. Karlssonová -19, 6. Kalvaaová -21, 7. Janatová -32, ...22. Beranová -1:02, 51. Razýmová -1:15. Průběžné pořadí SP (po 11 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová 925, 2. Digginsová (USA) 738, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 639, 4. Karlssonová 632, 5. Fähndrichová 626, 6. Hennigová (Něm.) 541, ...35. Beranová 191, 39. Janatová 175, 71. Antošová 72, 107. P. Nováková 8, 111. A. Nováková (všechny ČR) 6.