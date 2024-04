Sezona? Máme co napravovat. Lyžař Novák vypráví o hledání poučení i sítích

„Kromě chřipky jsem nebojoval s žádným závažným zraněním. Ale nemoc jsem si prožil docela těžce, trápily mě vysoké teploty – i čtyřicítky. To mě opravdu sundalo,“ popisoval pro iDNES.cz.

Už máte padla?

Ještě trénuju, dokud je sníh v Alpách nebo Skandinávii. Pak budu mít testování lyží, protože se už připravujeme na další sezonu s vrcholem v podobě mistrovství světa v Trondheimu.

Jak hodnotíte uplynulý ročník?

Sezona byla špatná, nenaplnil jsem spoustu cílů, podařil se mi akorát útok na stupně vítězů. Kvůli nemoci jsem nestartoval ve třetině závodů Světového poháru. Celkové umístění v seriálu nevyšlo, stejně jako účast na Tour de Ski.

Hledáte věci, které příště chcete udělat jinak?

S trenérem jsme i na dodatečných vyšetřeních řešili, co se stalo v průběhu sezony. Přemýšleli jsme, jestli jsme tomu nepřidali v tréninku. Snažíme se koukat po všech atributech, nejenom těch zdravotních a výkonnostních. Se servisním týmem pokračujeme v testování bezfluorových vosků, změna se hodně projevuje právě na mokrém jarním sněhu.

Berete s odstupem času jako chybu startovat na Tour de Ski, i když jste nebyl stoprocentně fit?

Těžko říct, nemůžeme jednoznačně říct, že start byla chyba. Nikdy se to nedozvíme. Když už máme všechno za sebou, je lehké říct, že bychom udělali všechno jinak. Myslím si, že jsme se v danou chvíli rozhodovali podle nejlepšího vědomí a svědomí. Snažili jsme se neztratit body do celkového pořadí Světového poháru. Na Tour de Ski jsem odejel jen sprint, což mi nemohlo nějak ublížit. I následný tréninkový program byl totožný s tím, který bych absolvoval, i kdybych nejel ten jeden závod.

Odnesl jste si nějaké poučení pro příště?

Budu víc dávat na vlastní pocity. Například před závody v Oberhofu jsem nebyl v dobré formě, což jsem cítil i na tréninku. V ten moment jsem se měl ozvat, že návrat ještě odložíme.

Jaká by tedy měla být následující sezona?

Stoprocentně chceme napravit tu uplynulou. Což platí nejen pro mě, ale i pro tým. Sám jsem na sebe zvědavý, doufám, že naplním potenciál.

Předpokládám, že třeba druhé místo ze závodu s hromadným startem v Ruce vám poslouží jako odrazový můstek.

Když se na sezonu dívám zpětně, Ruka ještě s druhým závodním víkendem v Gällivare byly akce, na kterých jsem cítil, že můžu podávat maximální výkony. Pro mě to je důkaz, že na dobré umístění mám, pokud je všechno v normě, a že si můžu věřit i na pódium.

V závěru sezony jste se ve Falunu vrátil do elitní desítky v individuálním závodu. Co pro vás výsledek znamená?

Obrovské zadostiučinění. Spadl mi kámen ze srdce, myslím si, že i lidem z týmu, protože jsem měl opravdu smůlu, co se týče nemocí a nestartů. Konečně se něco podařilo a měl jsem stejnou radost jako z druhého místa v Ruce.

Po závodě jste si povídal s Lukášem Bauerem, který skončil u polské reprezentace. Nelákal jste ho do českého týmu?

O tom jsme se nebavili. Potkali jsme se ještě na republikovém mistrovství, kde jsem mu děkoval za spolupráci. S Poláky jsme si blízko v rámci servisního týmu, máme společnou mázu, pomáhají nám s jejím testováním. Navíc Lukáš stával jako trenér u trati a fandil i nám.

Jak důležitý je v tomto ohledu váš mentální kouč Petr Žídek?

Má extrémně důležitou roli. Na vrcholové úrovni dělá hlava zásadní rozdíl. Řekl bych, že mentální příprava je stejně důležitá jako trénink samotný. Obzvláště ve chvílích, kdy to v sezoně nebylo jednoduché, jsme se hodně bavili. Podporoval mě, radil mi, jak k situaci přistupovat.

Máte i nějaké metody jak zaměstnat hlavu?

Ty jo, asi každý člověk má nějakou činnost, která ho rozptýlí. Potřebuju dělat jiné věci než jen sport, ale ten zabírá devadesát procent mého času. Moc prostoru na odreagování nemám, ale Petr mi ukázal, že nemusím vždy pozornost přesměrovávat a z různých situací utíkat, ale spíše se s nimi vypořádávat.

Rozhodně neunikáte třeba ze sociálních sítí, kde jste aktivní. Vnímáte přispívání jako zábavu, nebo jako povinnost profesionálního sportovce?

Beru to oběma směry. Nemám povahu, že bych měl pořád telefon v ruce a něco fotil nebo natáčel. Mám rád svoje soukromí, ale vnímám, že je to důležité a taky mě to baví. Jsem rád, že jsem se do toho pustil, když mám náladu, před kamerou vlastně vystupuju rád. Samozřejmě jsou i momenty, kdy náladu na natáčení nebo focení nemám.

Máte od fanoušků pozitivní zpětnou vazbu?

Hodně mi píšou do zpráv, odpovídají na stories. Je příjemné být s lidmi v kontaktu, nedělám sport jen sám pro sebe. Na mistrovství republiky jsem viděl, že mladí tyhle věci sledujou, že je baví. Řekl bych, že taková prezentace sportu je důležitá. Mladí mají celou řadu dalších aktivit, které můžou dělat. My jim můžeme ukázat, že lyžování je i přes veškerou dřinu zábava.

Stíháte odpovídat? Třeba po úspěšných závodech musíte mít napilno.

Zrovna po Ruce jsem nestíhal. Těch zpráv bylo tolik…(smích) Snažil jsem se postupně odpovídat na všechno, ale pak jsem musel telefon odložit, abych si odpočinul. Podpory si moc vážím a jsem rád, že lyžování má mezi fanoušky pořád takový ohlas.