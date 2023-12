Nováka trápí viróza: Tělo mě nechtělo pustit za hranu. Dokončí Tour de Ski?

Virové onemocnění Novák prodělal podobně jako někteří další reprezentanti před Vánoci. Dobře se necítil už během poslední pohárové zastávky v norském Trondheimu, kde vynechal poslední závod.

„V noci na neděli mi začalo být špatně a měl jsem teploty,“ popisoval.

Už tehdy si sedmadvacetiletý běžec uvědomoval, že pořádně se připravit na Tour de Ski bude nesmírně obtížné. „Jestli ho stihneme, bude to zázrak,“ dokonce říkal.

Start tradičního miniseriálu nakonec stihl. Je ovšem jasné, že mu k ideální formě hodně chybí. Kvůli nemoci strávil týden v posteli, na lyže se dostal po Štědrém dni.

„Trénink prakticky žádný, ale přesto se hlásím z Toblachu,“ informoval Novák fanoušky, když dorazil do Itálie.

Bylo mu jasné, že zopakovat výsledek z úvodu sezony, kdy byl druhý ve finské Ruce, by byl až příliš vysoký cíl. Místo něj se upnul na zisk bodů do celkové klasifikace, v níž mu patřilo deváté místo.

Michal Novák běží závod Světového poháru v Ruce.

„Nečekám, že budu schopný dosáhnout velmi kvalitního výsledku,“ měl jasno. „Nikdy jsem nic podobného neudělal, ale pokusím se ztratit co nejméně bodů do celkového pořadí Světového poháru. Je to nešťastná situace, ale i v takovém případě se snažím mít proziskový přístup a přitom zůstat zdravý.“

Spolu s trenérem A-týmu Janem Francem si řekli, že pokud se jeho stav nebude lepšit, tak místo zbytečného trápení z Tour raději odstoupí.

Je možné, že skončí už po sobotním sprintu?

Po prvním dílu v Toblachu?

A co kdyby náhodou vydržel až do finálového výjezdu na sjezdovku ve Val di Fiemme?

To dopředu nevěděl. „Michal se momentálně už cítí po zdravotní stránce dobře, ale co se týče účasti v závodech, tak se budeme rozhodovat ze dne na den,“ říkal v pátek kouč Franc.

Novák jasno neměl ani bezprostředně po dojezdu úvodního sprintu. „S doktory si vyhodnotíme, zda má cenu vůbec pokračovat,“ zamýšlel se nad nedělním kláním, které obstará individuální závod klasicky na deset kilometrů.

Ve sprintu Novák body nezískal. V kvalifikaci zaostal o více než osm sekund za nejrychlejším Francouzem Lucasem Chanavatem a skončil na nepostupovém 38. místě.

„Při rozjetí jsem se cítil opravdu špatně, nemohl jsem pořádně dýchat,“ líčil. A ani při ostrém startu se jeho stav příliš nezlepšil.

„Při závodě jsem cítil, jako by mě tělo nechtělo pustit za hranu,“ dodával český běžec. „Myslel jsem si, že budu rychlejší, jenže ve skutečnosti jsem ztratil hned po pár set metrech docela dost vteřin. Pak už jsem tempo celkem držel. Ale nepostoupil jsem, to se dalo asi trochu čekat. Zároveň si myslím, že snaha tam byla a byli jsme tu se vztyčenou hlavou.“

Ukáže se i v nedělním závodě?