Návrat po pěti týdnech. Běžec na lyžích Novák bude opět startovat v závodu SP

Novák po prosincových závodech v Trondheimu dostal těžkou chřipku. Pokusil se vrátit na Tour de Ski, ale hned po první etapě odstoupil. Reprezentační trenér Jan Franc s odstupem litoval, že ho na Tour poslal. „Neměl tam jet a zpětně bych to celé udělal úplně jinak,“ řekl na svazovém webu.

O další návrat se Novák po intenzivním tréninku pokusil 19. a 20. ledna v Oberhofu. „Tam nepostoupil z kvalifikace sprintu, nedojel distanční závod a necítil se po nemoci vůbec dobře. Následně, nevíme ani, jestli to s tím souviselo, nebo ne, v Gomsu znovu lehce onemocněl. Tam do závodů vůbec nenastoupil, pár dnů se dával do kupy na závody v zámoří, ale nakonec jsme se rozhodli, že jej tam v takovém stavu nemůžeme poslat. Tohle nebylo jeho rozhodnutí, Michal chtěl v Americe závodit, ale na doporučení lékařského týmu a na moje rozhodnutí jsem ten start zamítl,“ popsal trenér Franc další peripetie.

Novák už pomýšlel na to, že sezonu ukončí. „Opravdu jsem to zvažoval, chyběla mi energie. Pak jsem si ale řekl, že to neodpovídá mé nátuře. Jen tak se nevzdávám,“ svěřil se sedmadvacetiletý reprezentant.

Po uzdravení začal s přípravou na Božím Daru a pak odjel za norským expertem na techniku Ragnarem Bragvinem Andresenem do Osla. „Bojoval jsem sám se sebou. Po psychické stránce jsem z toho všeho byl nesmírně unavený, v některých momentech i trošku zlomený. Teď se ale cítím velmi dobře,“ vyprávěl.

V Lahti se v pátek uskuteční sprint dvojic, v sobotu klasická dvacítka s intervalovým startem a v neděli individuální sprint. Novák zatím nevěděl, jestli bude na startu už od prvního dne.

„Záleží na rozhodnutí trenérů. Jsem připraven absolvovat kompletní víkendový program. Sil mám dost,“ řekl. Konkrétní cíle si nedává. „Forma se ukáže až v závodech. Sám jsem zvědavý, jak po tak dlouhé době obstojím. Doufám, že to půjde dobře,“ přál si.

Trenér Franc je optimistický. „Samozřejmě uvidíme až na závodech, jak na tom je, ale věřím, že bude opět jezdit výborné výsledky. Minimálně do Top 10, což je takový Michalův standard, by to mělo být,“ uvedl.