O Michalově potenciálu jsme věděli dlouho, vypráví Neumannová o Novákovi

Sama kdysi táhla české běžecké lyžování do světové špičky, až ho dotáhla k olympijskému zlatu. Už přes deset let ale sleduje Kateřina Neumannová svůj životní sport pouze jako fanynka. Doufá, že po sedm let starém stříbru Lukáše Bauera na světovém šampionátu bude Česko brzy slavit další medaili z vrcholné akce. Nejlépe k tomu má nakročeno Michal Novák, který tuto sezonu Světového poháru otevřel senzačním druhým místem ve finské Ruce.