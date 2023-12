Světové poháry v Česku potřebujeme, říká šéf lyžařů. Vyhlíží i návrat Ledecké

Pochopitelně ale i sportovní ambice má.

Čeká se návrat Ester Ledecké do lyžařského Světového poháru. V Zermattu a v Cervinii jí ho znemožnily povětrnostní podmínky, další šanci bude mít na začátku prosince ve Svatém Mořici. V lednu se na snowboard vrátí po přestávce, kterou vyplňuje taneční soutěží, snowboardcrossová mistryně světa Eva Adamczyková.

Své kvality už ukazuje běžec Michal Novák. Minulý víkend byl druhý v pohárové Ruce a od soboty ho čekají starty ve švédském Gällivare.

„Také hodně čekáme od našich mladých závodníků,“ říká prezident lyžařského svazu David Trávníček. „Velká mistrovství světa sice chybí, čekají nás ale juniorská. Jména na ně máme. Je naprosto klíčové, aby si naše naděje potvrdily dosavadní postavení ve své věkové kategorii. Ať už to je třeba Jiří Konvalinka (sdruženář) nebo Jakub Hroneš či Vanessa Volopichová (freestyle snowboardisté). Oni a mnozí další jsou přece jen budoucností svazu lyžařů.“

Co čekáte od těch, kteří už nyní v dospělých kategoriích jezdí?

Zaprvé doufám, že budeme mít větší štěstí. Hlavně v alpském lyžování se první svěťáky co se týká počasí nepovedly. Věříme ale, že zbytek sezony proběhne už podle plánu. Že se naši sportovci – včetně Ester Ledecké – na svahy dostanou a budou mít šanci dosáhnout výsledků, na které míří.

Ester Ledecká při úvodním tréninku na sjezd Světového poháru v Zermattu.

Co konkrétně si přejete od Ledecké?

Stejně jako všichni fanoušci v Česku si přejeme, aby Ester byla v cíli na co nejvyšších příčkách, ve zdraví a aby jí zdraví vydrželo co nejdéle. Realisticky si myslím, že tam musí končit naše ambice. Je reprezentantkou, jsme rádi, že jsou podepsané dlouhodobé reprezentační smlouvy. V kontextu kritérií pro výpočet dotace pro náš svaz jsou výsledky reprezentantů jedním z důležitých parametrů. Potřebujeme co nejlepší reprezentanty, potřebujeme co nejlepší výsledky, potřebujeme Ester.

V tomto ohledu vám jistě udělal radost nedělní výkon Michala Nováka.

Určitě. Po deseti letech byl náš běžec na pódiu. Hned jsem mu psal sms, že jsem za něj nesmírně rád. Je vidět, že se tvrdá práce vyplácí. Což v jeho případě platí na sto procent. Dal pořádný vzkaz Norsku a dalším Seveřanům, že Česko má zastoupení ve světové špičce. Věřím, že je budeme zlobit i dál.

Nemrzí vás trochu, že Adamczyková nastoupí do Světového poháru až v lednu?

Z komunikace s jejím týmem vím, že Evka mívá, že si chce po nějaké době od sportu odpočinout a soustředit se na jiné výzvy. V mých očích, kdybych byl sportovec, tak se rozhodla správně, letos taková šance je. Je dobře, že si orazí. Navíc ukazuje, že naši reprezentanti nejsou dobří nejen na svazích. (úsměv)

Novák a další běžci na lyžích si pochvalují, že tým rozšířil norský expert. Skokany by měli zase povznést slovinští trenéři. Jde o cestu, kterou chcete jít i u jiných úseků?

V prvním kroku musíme odbourat předsudky. Mám tím na mysli, že se nesmíme bát říct si o pomoc a je důležité, aby úseky mluvily, kde cítí slabší místa. Konkrétně v běžeckém lyžování víme, které země jsou nejlepší, proto se třeba nabízí přivést experta odtamtud. I když to samozřejmě není snadné, třeba i z finančního hlediska. Není to ale jen o tréninku, je to i datech, další práci třeba z hlediska zdraví.

V tom se také chcete zlepšit?

Zahraniční země toto všechno mají zvládnuté, tak se je musíme snažit dohánět. V minulosti jsme třeba v případě svazu lyžařů dost trpěli na zdravotní zabezpečení – abychom ho neřešili jen v případě, až se něco stane, ale snažili jsme se spíš problémům předcházet. Posílili jsme proto nejen sportovní týmy, ale i organizačně uvnitř svazu. Třeba funkce sportovního ředitele svazu se ujal David Bičík.

Od fotbalu na svahy Dřív ho živil fotbal. Mnoho let chytal za Spartu a působil i na Slovensku či v Turecku. V roce 2020 David Bičík kariéru ukončil a letos se stal sportovním ředitelem Českého svazu lyžařů. „Byl jsem oslovený, abych pomohl s reprezentačním srazem lyžařů a snowboardistů,“ popisuje. „Akce se vydařila a pak jsem dostal nabídku, jestli bych se nechtěl ujmout funkce sportovního ředitele svazu.“ Přijal ji. „Jde o novou funkci, historicky tady nebyla. Jedním z mých největších úkolů je komunikace se sportovci a jejich týmy,“ vysvětluje dvaačtyřicetiletý Bičík. „Chci, abych jim pomohl zjednodušit jejich fungování. Aby se mohli soustředit jen na svůj sport.“

Pomoci by mělo i zlepšování infrastruktury a areálů. Příkladem je oprava můstků v Harrachově. V jaké je fázi?

V mých očích jde o středisko, kterému musíme věnovat maximální pozornost. Skokanské můstky tam jsou, – samozřejmě v uvozovkách – není až tak složité je zrekonstruovat a vrátit se na ně. Věřím, že v blízké době oznámíme další zásadní novinky. Ale vážně míříme k tomu, že by se můstky mohly vrátit i do Světových pohárů.

Kdy?

Nechci říct, jestli to bude už rok 2025. Ale třeba rok 2026 může být reálný.

Mluvilo se i o spolupořádání mistrovství světa klasiků s Polskem, které má v nedalekých Jakuszycích moderní běžecký areál.

Ano, ambice je pořádat společné akce. Mistrovství světa by byla hezká věc, musela by se ale vyřešit i problematika co se týká státních dotací. Takovou akci nezaplatíme ze soukromých peněz. Pro nás je dílčí problém, že abychom mohli zažádat o dotaci, musela by být lokalitou na území České republiky. Je ale pravda, že polská strana se průběžně dotazuje, kdy můstky dotáhneme.

Co dalšího si od nich slibujete?

Harrachov není jen o pořádání závodů pro elitu. Potřebujeme můstky i pro mladé závodníky. Ti totiž dnes často trénují na zastaralých a pak se musí přeučovat. Potřebujeme moderní můstky i pro ně.

Jaké velké akce chystáte v nejbližší době?

Tuto zimu budeme mít v termínu od 12. března ve Špindlu Snowjam. Určitě se je na co těšit, poslední sezona navíc ukázala, že i naše jména jsou nadějná. Ať už je to Kuba Hroneš, Vanessa Volopichová a další. Hlavně mezi mladými si získávají velkou pozornost.

Michal Novák běží závod Světového poháru v Ruce.

A v dalších letech?

Naší ambicí je každou zimu uspořádat alespoň jednu velkou akci. Potřebujeme je. I proto, aby se naši závodníci mohli porovnávat se světovou konkurencí a růst. Rok 2025 by měl znamenat návrat Světového poháru běžců na lyžích do Nového Města. Zde jsme svědky dokončení jednoho z nejlepších zázemí, troufám si říct i v rámci celého svěťáku. V tom samém roce by se u nás na Dolní Moravě měl odehrát i Světový pohár ve snowboardcrossu.

Což zase s radostí jistě sleduje Adamczyková.

Pro ni i pro fanoušky půjde trochu o splněný sen. Bude rok před olympiádou, správná chvíle takovou akci zorganizovat.

Na kdy se počítá s návratem nejlepších slalomářek do Špindlerova Mlýna?

V roce 2026. Opět se nám tam podařilo dostat Světový pohár žen, vedle něj je ale naší ambicí zde zorganizovat i Evropský pohár mužů a také Evropský či Světový pohár v paralyžování. V kalendáři FIS už jsme.

Mluvilo se o tom, že by se Špindl mohl ve Světovém poháru střídat se slovenskou Jasnou. Je to v plánu?

Mezi letošním svěťákem a tím minulým byly čtyři roky, teď budou tři. Myslím, že opakovat ho každé dva roky by byly až příliš vysoké ambice. Za mě by to bylo i nezodpovědné, protože finance, které s pořádáním souvisí, jsou obrovské. Tři roky roky jsou podle mě ideální. Ale uvidíme. Je potřeba si také říct, že svěťák bez Mikaely Shiffrinové a Petry Vlhové bude velice složité téma. Potřebujeme atmosféru, zájem lidí, médií, což bez nich bude složitější.