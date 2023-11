Norové se mnou počítají. Novák vyslal signál: druhé místo nemá být raritou

„Zabere nám asi osm hodin,“ pousmál se Michlal Novák, když zvedl telefon. „Takže mám dost času. Aspoň si můžu všechno přebrat a vyřídit.“

Neměl toho málo. Po druhém místě v Ruce ho zahltily zprávy s gratulacemi, žádostmi o rozhovory. Také sleduje, jak mu na sociálních sítích přibývají sledující. Ale divíte se?

Vždyť čeští běžci na lyžích čekali ve Světovém poháru na závodníka na stupních vítězů od roku 2013, kdy v Ruce zvítězil Lukáš Bauer.

„Vůbec nestíhám odpovídat. Ale samozřejmě, že jde o příjemné starosti,“ dodává 27letý Novák.

Psal vám i Bauer?

S ním jsem se večer chvíli viděl osobně, byl totiž v Ruce s polským týmem. Myslím, že můj výsledek vnímá podobně, je za něj rád.

Uvědomoval jste si, že čeští běžci čekali na podobné umístění tak dlouho?

V první chvíli ne. Došlo mi to až potom, co jsem to všude četl. Udělalo mi velkou radost, že jsem na Lukáše navázal zrovna já. Jeho závod v Ruce si dodnes pamatuju. Jako začínají lyžař jsem ho samozřejmě sledoval a moc to prožíval.