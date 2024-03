Veškerou sílu mám zpátky, jásala Ledecká. A prodala trénink na vodních lyžích

„Docela dobrý dárek, si myslím, že?“ rozesmála se. V sobotu totiž česká zimní obojživelnice oslaví devětadvacáté narozeniny. „Tak nějak jsem si to představovala. Parádní pocit.“

Takže cítíte, že jste definitivně zpět?

Jsem hlavně ráda, že už mám veškerou sílu zpátky. Že můžu jezdit tak, jak jsem zvyklá a můžu předvést jízdu, jakou bych chtěla. Není to ale jen moje zásluha. Celý tým odvedl neskutečnou práci.

Komu všemu děkujete?

Tschunti (Gunthram Mathis) mi skvěle namazal lyže, na rovině vážně jely. Tomas (Bank) s Franzem (Gamperem) zase připravili výborně mě. Už v Untentalu jsme měli skvělé tréninky, což hodně pomohlo. A Kuba s Láďou, moji fyzioterapeuti, zase skvěle připravili moje tělo. Jsem ráda, že je mám a že mě každý den postaví na nohy. Všem jsem moc vděčná a jsem ráda, že jsem i já jim dopřála takový malý dáreček.

Za cílem vám gratulovala spousta lyžařek. S druhou Italkou Brignoneovou jste se objímala. Co vám říkala?

Federica je skvělá lyžařka, je neskutečná, opravdu multifunkční. Jsem moc pyšná, že můžu být s ní na pódiu. Úžasný zážitek a úspěch. Znamená to, že umím taky trochu lyžovat. (smích)

Nejlepší tři závodnicesuper-G v Saalbachu. Zleva druhá Federica Brignoneová, vítězka Ester Ledecká a třetí Kajsa Vickhoff Lieová.

Jaká pasáž trati byla podle vás klíčová?

Cítila jsem, že nejvíc získávám ve střední části. Byla postavená skoro obřákově, pořád zleva, doprava. Snažila jsem jet co nejčistěji a hnát dolů. Myslím si, že jsme s Franzem a Tomasem udělali taky skvělou prohlídku, což hodně pomohlo.

Na této sjezdovce jste závodila poprvé. Zjevně vám sedla, že?

Líbila si mi už od první tréninkové jízdy sjezdu. Je opravdu členitá, zajímavá, pořád to na ní poskakuje a jsou tam dva docela velké skoky, po druhém je i dost rychlosti. Je to sjezd, který má všechno, takže je fakt sranda ho jet.

Příští rok se zde pojede mistrovství světa. Takový výsledek je před ním asi i dobré povzbuzení.

Myslím, že při mistrovství budeme končit na druhé sjezdovce, trať bude trochu jiná. Ale stejně je dobré, že jsme si mohly vyzkoušet aspoň vršek.

Ester Ledecká na trati super-G v Saalbachu.

Ve čtvrtek v Hinterglemmu pršelo, pořadatelé raději zrušili druhý trénink sjezdu a trať pořádně prosolili. Při závodě pak panovaly takřka letní teploty. V jakém stavu byla sjezdovka?

Je tvrdá, ale nahoře je vrstvička odměklého sněhu, která maličko klouže. Jde o trošičku jiný pocit. Ale když máte dobře připravené lyže, což já jsem měla od Tschuntiho, tak je to opravdu zábava. Pořadatelé na sjezdovce udělali opravdu spoustu práce, i v noci ji prosolovali. Opravdu klobouk dolů.

Letní lyžování vám sedí?

Myslím, že dobře. (smích) Z léta mám dost natrénováno na vodních lyžích, takže to můžu prodat.

Co v takové formě čekáte od sobotního sjezdu?

Ve sjezdu mám natrénováno trochu míň. Ale budu dělat, co budu moct, abych byla zase v cíli nejrychlejší. Tak to dělám každý závod. Občas to vyjde, občas ne.

Říkáte si, že je škoda, že sezona končí, když jste na tom takto?

Ano. Končit se mi nechce, mám pocit, že se pořád teprve rozjíždím. Na snowboardu jsem se začala rozjíždět dřív, teď i na lyžích. Trochu mě mrzí, že to trvalo takhle dlouho. Ale je to tak, jak to je, je to sport. Jsem strašně ráda, že jsme se s tím nakonec poprali.