ONLINE: Ledecká uzavírá sezonu, napodobí ve sjezdu senzační triumf?

Ledecká v pátek zažila euforii z výhry v klání lyžařského Světového poháru po více než dvou letech, druhou Italku Federicu Brignoneovou porazila o necelé tři desetiny.

Ve sjezdu byla v končící sezoně nejlépe 14. v polovině února v Crans Montaně, v Saalbachu obsadila ve středečním tréninku 10. místo.

Sjezd žen v rámci finále SP v Saalbachu

„Ve sjezdu mám natrénováno trochu míň. Ale budu dělat, co budu moct, abych byla zase v cíli nejrychlejší. Tak to dělám každý závod. Občas to vyjde, občas ne,“ hlásila po pátečním klání.

Vedení v disciplíně zkouší přetavit v zisk malého glóbu Lara Gutová-Behramiová, jež startuje jako 14. Švýcarka už je jistou vítězkou celkového hodnocení Světového poháru, v pátek si zajistila i výhru v super-G.

V hodnocení sjezdu na ní ze druhé pozice ztrácí 16 bodů Italka Sofia Goggiaová, která ale mezi účastnicemi chybí. Třetí je už s výrazným odstupem 68 bodů Rakušanka Stephanie Venierová, která má číslo 10.

Ledecká v pořadí disciplíny zaujímá 24. příčku, právě dnes slaví 29. narozeniny. Jaký výsledek si k nim nadělí?

