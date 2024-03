Všechno nejlepší, Ester! Milé, i rakouské publikum mě má rádo, děkovala Ledecká

Čekala jste takovou reakci tribun?

Ne ne. Bylo to moc milé. Většinou jsem po projetí páskou hlavou ještě někde na trati, ale tohle mě hezky probudilo.

Gratulovali vám i zahraniční trenéři, soupeřky. Je hezké, že si na vás takto všichni vzpomenou?

Myslím, že jim to připomněl nějaký moderátor, ne? (smích). Ale ne, je to hrozně fajn. Cítím, že rakouské publikum mě má opravdu rádo. Jsem překvapená. Kamkoliv se tady ve vesnici hnu, tak na mě mávají. Den před závodem jsem třeba šla po ulici a z nějakého baru vyběhl chlapík a křičel: Já tě miluju! Jsem tvůj největší fanoušek na Instagramu, jsi boží! A to se mi stává furt, někdo mě pořád zastavuje.

Je tu i dost českých fanoušků. Ti také?

I těch tu mám spoustu. Je super, že přijeli. Ale u nich bych to chápala, jsem přece jen z Česka. Ale Rakušáci mi přát nemusí, přesto fandí. Fakt milé, jsem ráda, že mám fanoušky i v jiné zemi. Ale i ti čeští jsou samozřejmě super. Ráda bych jim vzkázala: Moc vám děkuju, že jste fandili! Nejen tady, ale i doma u televizí, moc si toho vážím.

Teď k závodu. Start jste sice měla výtečný, v prostřední pasáži jste ale oproti pátečnímu super-G neměla takovou rychlost. Proč?

Problém je, že dnešní počasí si s námi celkem pohrálo. Každý měl jiný vítr. Fouká zepředu, zezadu, ze stran. A právě na rovině jsem cítila hodně silný protivítr. Někdo mohl mít pocit, že to mohlo být třeba lyžemi, ale ne, jely výborně. Kästle jsou skvělé, Tschunti (servisman Guntram Mathis) udělal výbornou práci. Ale dneska mi počasí nepomohlo. Tak to ale někdy je, jsme outdorový sport.

Ester Ledecká na trati super-G v Saalbachu.

Když závod začínal, pražilo slunce. Během několika desítek minut se ale zatáhlo, ochladilo, foukal vítr. Jaká byla na svahu viditelnost?

Moc dobrá ne. I jsem si měnila brýle, protože nahoře sice bylo poměrně dobře vidět, ale dostala jsem reporty, že se dole zatahuje. Vzala jsem si tedy oranžové skla a dobře jsem udělala. Byla difuzka, ploché světlo. Nebylo vidět pod nohy, což bylo trochu nepříjemné.

V jaké stavu byla trať?

Ta byla ve skvělé formě. Přestože tady ráno bylo snad největší vedro z celého týdne, pista držela.

V pátek jste v super-G vyhrála, tentokrát jste si zajela nejlepší výsledek sezony ve sjezdu. Říkáte si, že je škoda, že se už končí?

Jo jo. Je trochu škoda, že sezona končí. Mám teprve pocit, že se zahřívám. Ale jsem určitě ráda, jak to nakonec dopadlo. I dnes jsem zajela jízdu, jakou jsem chtěla jet. Neudělala jsem moc chyb. Ale občas mi holt fouklo.

Co vás čeká nyní? Dá se ještě jet někam potrénovat a testovat materiál?

Dá. V Ultentalu, kde sídlí můj trenér Franz (Gamper). Ten nám tam zařídí dobré tréninky. Ale nejdřív pojedu testovat věci na snowboard, protože tady mám amerického kouče (Justina Reitera), který pak musí odjet domů. Zůstal se mnou od Winterbergu, se vším nám pomohl i tady na kopci. Máme dalšího člověka, který pomáhá a dává report. Takže si nejprve půjdeme otestovat boty, desky, zkrátka všechno na prkno.

A pak?

Potom mám milé povinnosti s Richard Mille. Budu se vozit v Courchevelu, kde je vždycky spousta super akcí. Bude tam i Johannes Thingnes Bö. Je skvělej týpek a měl úžasnou biatlonovou sezonu, tak se těším, až ho obejmu. Poté mě Richard Mille pozval i na takzvanou Princess Race.

O co jde?

Je to akce, které se účastní jen holky. Jedou ve starých veteránech, takový pětidenní závod ve Francii. I na to se moc těším. Shodou okolností pojedu s Amandou Mille, což je dcera Richarda Milleho. A mezitím si budu lyžovat.