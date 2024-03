Je jasné, že můžete mít sebevětší talent, jenže bez špičkového materiálu toho příliš nezmůžete. Vybrat ty správné lyže je zásadní.

Jak to tedy závodníci dělají? Kolik párů mají na sezonu? Jak dlouho vydrží a co se s nimi děje po konci ročníku? Nahlédněte do technického zázemí nejlepších sjezdařů a slalomářů.