Pankáč z garáže. I tak Palán konkuruje světu: Život začíná ve dvoustovce

Sám říká, že se rychlostní lyžování, tedy sport, jehož cílem je na speciální rovné trati dosáhnout co nejvyšší rychlosti, pořád učí. A že například oproti Italům, kteří při vývoji materiálů spolupracují s Ferrari, jsou se svým týmem spíš garážoví pankáči. I tak ale konkurují absolutní špičce.

Sedmatřicetiletý bývalý skikrosař letos získal na mistrovství světa stříbro, loni zase stanovil český rekord 248,227 kilometru v hodině.

„Jednou jsem se nechal vyhecovat kamarády, ať s nimi jedu do Andorry a rychlostní lyžování si zkusím,“ vzpomíná Palán na své začátky. „Říkal jsem si: Co může být lepší než skikros? Ale co jsem zažil po první jízdě dolů? Neuvěřitelné. A to jsem jel přitom jen sto padesát.“