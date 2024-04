Buď Španělsko, nebo Polsko. Tenistky znají soupeře pro čtvrtfinále B. J. King Cupu

Finálový turnaj se bude hrát od 12. do 20. listopadu v Seville. Češky do něj dostaly divokou kartu, díky čemuž nemusely hrát dubnovou kvalifikaci. Jedenáctinásobné šampionky figurovaly při losování mezi čtyřmi nasazenými týmy rovnou ve čtvrtfinále. Loni se dostaly do semifinále, v němž nestačily na pozdější vítězky z Kanady.

Češky se mohou s Polskem utkat po dvou letech. Naposledy na něj narazily ve finálovém turnaji v roce 2022, kde zvítězily v základní skupině 2:1 na zápasy. Polkám tehdy chyběla světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka Iga Šwiateková. V týmu mohou být také Magda Linetteová (48. v žebříčku WTA) či Magdalena Frechová (51.).

Se Španělkami se Češky střetly naposledy před sedmi lety, v Ostravě je porazily 3:2 na utkání a prošly do semifinále tehdejšího Fed Cupu. Nejvýše v žebříčku je nyní Sara Sorribesová, které patří 55. místo. V týmu jsou také Cristina Bucsaová (75.), Rebeka Masárová (89.) či bývalá světová dvojka Paula Badosaová (101.), kterou však trápí v posledních měsících zranění.

Obhájkyně titulu Kanaďanky narazí buď na Německo, nebo Velkou Británii, Australanky se utkají s vítězem duelu mezi Slovenskem a USA.

Závěrečný turnaj Poháru Billie Jean Kingové se od začátku bude nově hrát místo zápasů ve skupinách vyřazovacím systémem. Prodlouží se také na devět dnů. V posledních dvou dnech se tak bude překrývat s úvodem závěrečného turnaje Davisova poháru v Málaze.