Nevím, kde jsem udělala chybu. Musíme to zanalyzovat, říká Ledecká

O čem ještě skrze svou agenturu mluvila?

O výkonu vítězné Sofii Goggiaové

„Její jízdu jsem viděla nahoře na startu a upřímně mi nepřipadala až tak výjimečná, ale byla strašně rychlá. Budu se na to muset podívat ještě jednou v klidu u videa, rozebrat to s klukama a zjistit, proč jela tak strašně rychle.“

O své ztrátě na nejlepší

„Upřímně, já vůbec nevím, kde jsem udělala tak velkou chybu, abych měla dneska tak velkou ztrátu. Musíme to zanalyzovat a říct si u videa, co uděláme zítra jinak. Ale je to takové zvláštní, protože většinou, když mám takovou ztrátu, tak přesně vím, kde jsem to ztratila. Ale to já zjistím.“

O dvou zrušených trénincích

„Bylo to trochu nepříjemné, protože jsme měly jen jeden trénink a ten byl takový zvláštní. Trať byla hodně rozsekaná, bylo to hned den po klucích. Celkově to nebylo úplně perfektně připravené, takové rodeo, takže moc dobrých pocitů jsem si z toho prvního tréninku nevzala. Ale naštěstí organizátoři udělali spoustu práce a povedlo se jim dostat sjezdovku do perfektního stavu, takže to dneska bylo skvělé, hezky se na tom jelo.“

O velkém mrazu v Lake Louise

„Zima je a myslím, že se chystá ještě daleko větší. Já mám naštěstí vytápěné boty i rukavice, ale stejně to snáším trochu hůř. Musím se furt hýbat.“

O sobotním sjezdu

„Musím se podívat, kdo jel všude nejrychleji – jestli měla všechny nejrychlejší úseky Sofia Goggiaová, nebo tam byl někde někdo rychlejší. Srovnáme to, zjistíme, co a jak a udělám všechno pro to, abych to do zítřka opravila.“