Na lyže až v lednu? Chci se připravit na snowboard, naznačuje Ledecká

V kanadském středisku závodila ve třech dnech po sobě, nejprve v pátek skončila dvanáctá ve sjezdu, o den později ve stejně disciplíně 22. a v neděli v úvodním superobřím slalomu sezony brala 13. pozici.

„Myslím, že to byla dobrá jízda a že se máme od čeho odrazit,“ uvedla Ledecká ve vyjádření pro média. „Podala jsem dobrý výkon, ale ještě budu muset zapracovat na některých technických věcech. Ale moc se na to těším, máme před sebou krásnou sezonu.“

O čem ještě hovořila?

O ztrátě sedmi setin na první desítku: „Jsem ráda, že i s těmi chybami jsem nedostala tolik a že jsem byla schopna tak nějak konkurovat. Hlavně mě to bavilo, bylo to tady fajn. Sjezdovku hezky upravili, takže se na ní dobře jelo. Myslím, že máme na čem pracovat, ale bylo to dobré.“

O poznatcích ze závodů v Lake Louise: „Získali jsme spoustu informací ohledně lyží, ale hlavně ze sjezdu to nejsou úplně pozitivní informace. Budeme s nimi dál pracovat a hledat nějaké rychlé lyže.“

O Italce Goggiaové, která v Kanadě ovládla všechny tři závody: „Vyhrát si zasloužila. Její sjezdové jízdy jsem viděla, analyzovaly jsme je, jela v nich pěknou stopu a myslím, že je skvělé, že máme někoho, s kým se můžeme rovnat a na koho se můžu dotahovat a snad s ním i brzo bojovat o přední příčky. Nemyslím si, že je neporazitelná, to není nikdo. Já udělám všechno pro to, abych byla čím dál rychlejší.“

O svém dalším programu: „Zatím to vypadá, že na lyžích budu příště závodit v Cortině (22. a 23. ledna 2022, sjezd a super-G), protože program je teď hodně zapeklitý. Teď bychom měli jet do Svatého Mořice (11. a 12. prosince, super-G), ale to se bohužel nedá stihnout s tím, abych se dobře připravila na snowboardové závody v Carreze (16. prosince).

O možných změnách: „Na snowboardu jsem dlouho nestála, takže se na něj chci připravit a odpočinout si. Ale stoprocentní to ještě není, s námi se může stát cokoli, takže možná pojedu i závody ve Svatém Mořici. Zatím je to ale 60 na 40, že pojedu až Cortinu.“