Nevím, proč mám takovou ztrátu, mrzelo Ledeckou. Čeká ji testování lyží

O čem ještě skrze svou agenturu mluvila?

Jak vnímá dvaadvacáté místo

„Mrzí mě to. Hlavně mě mrzí, že úplně nevím, proč se to stalo, proč mám takovou obrovskou ztrátu. Musíme to s týmem vyřešit a zjistit, co se děje.“

O tom, kde nejvíce ztratila čas

„Co jsem viděla mezičasy, tak nejvíc podle mě ztrácím ke konci na rovině. Ale musím se znovu podívat a zanalyzovat to. Každopádně uprostřed jsem udělala chybu v pasáži Fish Net. Tam si myslím, že jsem se zbrzdila, ale nevím, jak moc.“

O tom, kde se jí vedlo lépe

„Zase jsem najela trochu lépe do prudké pasáže. Byla jsem tam tentokrát výš, takže jsem si mohla vzít trochu víc rychlosti do roviny, což jsem si ale nakonec z nějakého důvodu nevzala. Takže úplně přesně nevím, čím to bylo a budu se muset na to znovu kouknout s klukama a zjistit, co se děje.“

O pocitu ze sjezdových lyží

„Zatím to vypadá, že budeme muset testovat daleko více párů. Zkusíme někam zajet mezi svátky, když bude čas, a testovat spoustu lyží. Snad najdeme nějaké dobré.“

Ester Ledecká při sjezdu v Lake Louise

O nedělním super-G

„Půjdu do toho stejně jako do dnešního sjezdu. Budu se snažit zajet tu nejlepší jízdu, co jsem schopna. Což jsem udělala i dneska. Bohužel dneska se to nepovedlo a uvidíme, jak to bude vypadat zítra. Každopádně budu dělat maximum, abych byla rychlá.“