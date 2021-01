Start den po pádu? Risk, který mohl skončit katastrofou, přiznal kouč Ledecké

V sobotu dopoledne potkal Ledeckou nepříjemný pád ve druhém sjezdu v Crans Montaně. Do cíle sice dojela po svých, okamžitě však zamířila do nemocnice, kde jí zašili roztržený ret a provedli další vyšetření.

Jelikož zdravotníci žádné vážné zranění neodhalili, začala česká lyžařka upínat pozornost k dalšímu závodu - nedělnímu super-G, které startovalo za méně než 24 hodin od jejího propuštění z nemocnice.

Dostat se zpět do provozuschopného stavu jí pomáhal fyzioterapeut Michal Lešák, díky jeho péči se Ledecká nakonec na start postavila.

„Připravit Ester na závod bylo velmi těžké,“ popisuje Lešák pro agenturu, která českou lyžařku zastupuje. „Nejtěžší bylo rozhodnout se, co dělat s poraněním obličeje, kde má na vnitřním rtu čtyři stehy, spoustu odřenin a výrazný otok. Také pravé rameno bylo bolestivé při většině pohybů.“

A byť tedy Ledecká nebyla ani zdaleka zdravotně v pořádku, super-G zvládla a dojela si v něm pro patnácté místo.

„Méďa (Lešák) mě celou stejpoval, abych držela pohromadě. Obličej mi zatejpoval taky, aby mi nepraskly stehy a cestou mi tejp neplandal,“ vyjmenovala doplňky, s nimiž závod absolvovala.

V kontextu všech okolností panovala v táboře Ledecké s výkonem i výsledkem spokojenost.



„Nebyla vůbec v závodním módu a do posledních chvíle jsme nevěděli, jestli pojede,“ připomněl trenér Bank. „Patnácté místo je velmi dobré, v dnešním stavu to pokládám za zázrak.“

Mnohem více než umístění si však Bank cenil toho, že jeho svěřenkyni se podařilo rychle vymazat prožitek z den staré nehody: „Bylo strašně důležité, že startovala, protože po takhle těžkém pádu není vůbec jednoduché do toho znovu naskočit a jet nějak rozumně. Jela velmi dobře, dělala sice nějaké chyby, ale důležité bylo, že to překonala a jela dobrou jízdu hned druhý den.“

Sama Ledecká sice o své účasti definitivně rozhodla až pár minut před startem, přesto s ní počítala hned od návratu z nemocnice. „V hlavě jsem to měla už od soboty, celej tým jel jako normálně. Nikdo ani na vteřinu nevypadl z tempa.“

Přesto Bank přiznal, že závodění s takto pochroumaným tělem bylo velmi riskantní. „Kdyby to nevyšlo, byla by to katastrofa a hodně dlouhou dobu by se z toho vzpamatovávala,“ podotkl trenér.

„Buďme rádi, že risk vyšel, musíme poděkovat štěstěně, že to tak bylo.“

Ledecká si tedy z Crans Montany odváží tři závody ve třech dnech okořeněné pádem a nepříjemnými bolístkami. „Cítím se, jako kdyby mě přejel náklaďák,“ okomentovala své rozpoložení.



Přesto ona i celý tým už vyhlížejí příští víkend, kde se v Garmisch-Partenkirchenu uskuteční sjezd a super-G.

„Těžko soudit, kdy bude Ester úplně stoprocentně v pořádku, budeme dělat všechno pro to, aby byla připravena ve čtvrtek na trénink v Garmischi,“ vyhlíží Lešák.

„Kdyby to náhodou nevyšlo, tak na mistrovství světa (začíná 8. února) už bude určitě stoprocentně připravená. Ale je to bojovnice, takže si myslím, že i Garmisch je stoprocentně možný.“