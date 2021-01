ONLINE: V Crans Montaně se jede další sjezd. Jak se daří Ledecké?

Ledecká už v trénincích ukazovala, že by v Crans Montaně znovu mohla pomýšlet vysoko. V první testovací jízdě byla pátá, v té druhé devatenáctá.

Při ostrém startu poté dobré rozpoložení potvrdila. Pětadvacetiletá Češka nestačila jen na letošní suverénku Italku Sofii Goggiaovou a podruhé v aktuální sezoně vystoupala na stupně vítězek.

Po závodě měla pochopitelně velkou radost, zároveň chce ale mířit ještě výš. „Byla to dobrá jízda, moc jsem si to užila. Ale pořád je co zlepšovat, udělám vše pro to, abych v sobotu jela ještě líp,“ nechala se slyšet.

Podaří se jí to?

Ledecká se na trať znovu pustí mezi prvními lyžařkami, má číslo sedm. Až za ní tak pojedou její největší konkurentky Goggiaová (9), Američanka Breezy Johnsonová (13) a Švýcarka Corinne Suterová (17).

Na startu nechybí ani Slovenka Petra Vlhová (16), vedoucí žena Světového poháru. Specialistka na technické disciplíny v pátek předvedla skvělý výkon a byla čtvrtá.

Jak závod dopadne?

Sledujte online.