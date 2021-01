Druhá příčka? Obrovská radost, ale pořád je co zlepšovat, říká Ledecká

„Mám z toho obrovskou radost, byla to dobrá jízda, moc jsem si to užila. Ale pořád je co zlepšovat, udělám vše pro to, abych v sobotu jela ještě líp,“ nechala se slyšet v rozhovoru pro svou agenturu česká závodnice.



O čem ještě mluvila?

O vítězné Sofii Goggiaové, která má rovněž skvělou formu

Beru ji jako další soupeřku. Sofia je skvělá lyžařka, je rychlá, ale takových je tam dalších minimálně dvacet. Všechny jsou něčím výjimečné a všechny chtějí vyhrát. Nevidím jenom Sofii, snažím se je předjet úplně všechny.

O 4. místě v hodnocení sjezdu

Vlastně to ani nesleduju. Sledují to novináři, kteří mi to po každém závodě připomenou. Já to sledovat nemusím, mám vás.

Ester Ledecká ve sjezdu v Crans Montaně.

O odkladu startu závodu kvůli nočnímu sněžení

Ani to taková komplikace nebyla. Já jsem, jak by řekl Tomas (trenér Tomáš Bank) „try hard“ – snaživka. Vyjela jsem ještě za tmy na kopec, že si dám pár jízd ještě před prohlídkou a oni to v tu chvíli zrušili, že máme zůstat na hotelu. Všechny kromě mě a Corinne Suterové na hotelu ještě byly, tak jsme se my dvě vrátily. Chtělo se mi spát, nejsem moc ranní ptáče a musela jsem vstávat s pětkou na budíku, což je vždycky špatné. Tak jsem lehla zpátky do postele a dala si na hoďku a půl šlofíčka. Pak jsem si znovu udělala rozcvičku a jela na kopec na prohlídku. Ta energie mi pomohla.

O oblíbenosti sjezdovky v Crans Montaně

Tenhle kopec mi docela sedí. Jsem ráda, že jsem tu mohla jet už loni, že se svahem mám nějakou zkušenost. Každou jízdou poznávám, jak některé pasáže zajet líp. Doufám, že i tahle jízda mi něco dá do zítřka a do neděle. Těším se, je to tady dobře zorganizované, snaží se.

O vynechaných závodech na snowboardu

Nevím, jestli se to vyplatilo, tohle se mi těžko hodnotí. Asi byste se museli zeptat mých trenérů, protože já bych samozřejmě nejradši v Bad Gasteinu jela. Ale takhle to vyšlo a bylo by fajn, kdybych teď zajela další skvělé výsledky. Je to rozhodně lepší varianta, než kdybychom vynechali Bad Gastein a pak bych tady jela příšerně.

O sobotním druhém sjezdu v Crans Montaně

Pořád je na jízdě co zlepšovat, bylo tam určitě pár chyb. Rozebereme si to, přijdeme na to, kde by se dalo ještě zrychlit. Budu se snažit dobře si odpočinout a připravit se na sobotu. Udělám maximum, abych jela ještě líp.