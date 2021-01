Pády a zranění? To k lyžování patří. Ledecká je ale silná osobnost

Důležité bylo, že po sobotním těžkém pádu ve sjezdu se na start o den později vůbec postavila. Už to byl svým způsobem zázrak. „Ještě dopoledne to vypadalo, že nepojede. Měla bolesti, bolí ji rameno, pravá strana hýždí. Do poslední chvíle jsme nevěděli, co a jak, nakonec se sama rozhodla, že pojede. S výkonem jsem moc spokojený,“ líčil v České televizi trenér Tomáš Bank.

Duše profesionálního sportovce totiž bývá často zranitelná a nepředvídatelná. Stačí málo a z bezstarostné superhrdinky se stane bojácná dívka bez vlastní sebedůvěry. Bez víry ve vlastní výjimečné schopnosti.