ONLINE: Po druhém místu i pádu. Jak si vede Ledecká v super-G?

Česká obojživelnice v sobotním sjezdu neukočírovala ostrou zatáčku a po pádu skončila v nemocnici, kde jí zašili roztržený ret.

Nicméně žádnou vážnější újmu Ledecká neutrpěla, a tak nyní opět stojí na startu. Ve třetím superobřím slalomu sezony závodí s číslem 15.

Ledecké se v aktuálním ročníku Světového poháru v super-G daří, na konci prosince ve Val d’Isere se Češka blýskla prvenstvím, před dvěma týdny ve Svatém Antonu skončila šestá. V pořadí disciplíny jí patří průběžná druhá pozice.

V celkovém hodnocení SP zaujímá Ledecká desáté místo, k němuž jí dopomáhají nejen výsledky v super-G, ale také povedené sjezdy. Třeba v tom pátečním rovněž v Crans Montaně se česká lyžařka vyšvihla na druhou příčku.

„Pořád je na jízdě co zlepšovat, bylo tam určitě pár chyb,“ prohlásila po závodě. „Rozebereme si to, přijdeme na to, kde by se dalo ještě zrychlit. Udělám maximum, abych jela ještě líp.“

Podaří se jí tyto ambice naplnit?

Na třetí vítězství ze třetího závodu v super-G útočí Italka Sofia Goggiaová (s číslem 17), jako první startuje vedoucí žena SP Slovenka Petra Vlhová, červený dres pro vedoucí ženu disciplíny hájí domácí reprezentantka Lara Gutová-Behramiová.

Které jméno v závodě zazáří nejvíce? Sledujte od 12:00 v podrobné reportáži.