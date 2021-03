Nejsem zvyklá nevědět, kam jedu. Razýmové za cílem ještě zbývaly síly

„Byl to poměrně nervózní závod. Snažila jsem se sjet skupinu přede mnou, což mě stálo poměrně dost sil, ale věděla jsem, že skupina bude mít větší sílu a později už by se mi to nemuselo podařit. Naštěstí se pak tempo uklidnilo a mohla jsem využít závětří,“ hodnotila své nedělní představení.

Stíhací závod volným stylem vyhrála Norka Heidi Wengová, nejlepší z českých závodnic Razýmová na ni ztratila lehce přes dvě minuty.

Nakonec ji může i přes výrazný posun konečné 16. místo trochu mrzet, za čtvrtou Američankou Jessikou Digginsovou totiž zaostala „jen“ o 24 vteřin.

„Na posledním stoupání asi dva kilometry před cílem jsem najela za Rakušanku Stadloberovou, protože jsem myslela, že bude rychlá, ale nakonec se to ukázalo jako špatný tah, protože skupinka před námi nám cukla. Překvapivě jsem pak po dojezdu ještě měla dost sil,“ pronesla po skončení závodu, který zároveň uzavřel i sezonu.

Počasí ve Švýcarsku nebylo pro lyžařky zrovna přívětivé. Závod komplikovalo sněžení a silný protivítr, rozhodně nic příjemného.

„Bylo to zajímavé. Nejsem zvyklá na to, že člověk neví, kde jede, kam jede, a může se orientovat jen podle hodinek. Poprvé v životě jsem také jela s bidonem,“ popisovala své strasti Razýmová.

V konečném pořadí světového poháru obsadila běžkařka původem z Domažlic 19. místo, z tuzemských závodnic byla poměrně jasně nejlepší. Kateřina Janatová skončila 41., Tereza Beranová pak 48. Další české zástupkyně se objevují až v osmé desítce.

Nejlepší individuální výsledek sezony zaznamenala Razýmová na začátku roku, kdy v italském Val di Fiemme dojela v hromadném závodě na 10 kilometrů šestá. Na nedávném světovém šampionátu v německém Oberstdorfu pak pomohla české sprinterské štafetě k postupu do finále a osmé příčce.