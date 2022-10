Neotálej, hecovala ji Neumannová. A ono to vážně jde! zjistila Razýmová

Zatím prý všechno vychází. „Sama jsem překvapená, jak to jde,“ povídá jedenatřicetiletá Češka.

A Jan Franc, šéftrenér českého týmu, dodává: „Jak to bylo možné, tak po porodu začala trénovat. Tušil jsem, že to bude dobré. Což nyní potvrzuje.“

Razýmová těhotenství oznámila loni v listopadu. Pochopitelně vynechala celý minulý ročník. Olympijské hry v Pekingu šly stranou.

Už tehdy ale tvrdila, že se hodlá na lyže vrátit. „Chci závodit, ještě mám spoustu nesplněných sportovních cílů,“ hlásila.

A svá slova plní.

Kvůli pozastavené závodní akreditaci úplný začátek sezony nestihne. Poprvé by měla soutěžit v polovině prosince na Kontinentálním poháru v rakouském Sankt Ulrichu a do elitního seriálu naskočit na přelomu roku během Tour de Ski.

„Nejprve pro ni bude důležité, aby se vrátila do Světového poháru, zkusila si závody a spadl z ní první stres,“ vyhlíží Franc. „Do vrcholné formy bude směřovat až na MS v Planici. Myslím, že tam by už mohla přijet ve velmi dobré kondici.“

I Razýmová doufá, že se vrátí do někdejší parádní výkonnosti. Před těhotenstvím opakovaně pronikala do širší světové špičky. Pochlubit se mohla třeba desátým místem na Tour de Ski 2021 nebo pátou příčkou při Světovém poháru ve finské Ruce z roku 2019.

Motivací, že se jí to může podařit, jsou pro ni příběhy dalších sportovkyň, které se k závodění coby mámy úspěšně vrátily. Ba co víc, mnohdy byly ještě lepší než dřív.

Pro inspiraci nemusí chodit ani tak daleko. Vzpomeňte třeba na obdivuhodný comeback Kateřiny Neumannové, jenž vyvrcholil zlatem v olympijském Turíně 2006.

„Podobných příkladů je mnohem víc. Možná je těhotenství takový povolený doping,“ směje se reprezentační kolegyně Kateřina Janatová. „Snad to bude podobné i u ní.“

Právě Neumannová měla na rychlém návratu Razýmové významný podíl. Prostřednictvím sociálních sítí ji nahlodala: Začni trénovat brzy, neotálej.

„Říkala jsem si, že to tedy musím zkusit,“ vyprávěla Razýmová v rozhovoru pro svazový web. „A zjistila jsem, že to vážně jde.“

Pomohlo jí, že se udržovala až do pokročilejších fázích těhotenství. Zcela bez pohybu tedy příliš dlouho nebyla. „Tělo má naštěstí paměť a zlepšuje se rychle. Předpokládám, že se vývoj zpomalí s nárůstem kvality,“ hlásila na konci září.

V té době už za sebou měla i první soutěžní porovnání. Vyšlo jí náramně: na letním republikovém mistrovství brala dvě stříbra, v obou případech nestačila jen na suverénní Janatovou.

„Jsem příjemně překvapená. Vydržela jsem závodit v konstantním tempu,“ těšilo Razýmovou.

Spolu s trenéry si ale samozřejmě uvědomuje, že spousta práce je ještě před ní. „Víme, že aby se vrátila do formy, kterou měla, potřebuje čas,“ říká šéftrenér Franc.

Novinkou je pro ni skutečnost, že při trénincích má u sebe o jednoho malého človíčka navíc. I proto se připravuje individuálně spolu s manželem a osobním trenérem v jedné osobě Vladislavem Razýmem.

„Komunikace s nimi je ale jednoduchá,“ líčí Franc. „Podobně jsme to už měli předchozích pět let, kdy Katka jezdila na reprezentační akce a mimo ně trénovala s manželem. Teď jsme jen dohodli, kdy se vrátí, na jaké kempy pojede, kdy bude závodit. Všechno tedy víme a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.“