Běžkyně na lyžích Razýmová byla při návratu druhá na desítce v Alpen Cupu

Jednatřicetiletá Razýmová, která se před těhotenstvím prosazovala do nejlepší desítky v závodech Světového poháru, po sobotním patnáctém místě ve sprintu poprvé jako matka dcery Izabely vystoupila na stupně vítězů. „Myslím, že je to dobrý odrazový můstek, ale samozřejmě těch pár vteřinek, které jsem nechala na trati, mrzí, protože jsem chtěla vyhrát. Nebo jsem tedy chtěla dojet co nejlíp jako každý závod,“ uvedla v nahrávce pro média.

Přiznala, že byla na startu prvního distančního závodu nervózní. „Myslím si, že se to i podepsalo na tom výkonu, protože zejména ze začátku ty pohyby nebyly tak efektivní, jak by mohly být. Jinak se mi jelo úměrně tomu, co mám aktuálně za sebou, protože se nacházím na konci tréninkového bloku,“ zhodnotila své vystoupení. Užívala si mrazivé slunečné počasí. „Byla to reklama na lyžování,“ libovala si.

Před návratem do elitního Světového poháru si mohla osvěžit, čím jsou závody specifické. „Jsem ráda, že jsem si mohla ověřit, jaké to je zase stát na startu. Vyzkoušet si všechny úkony, co jsou k tomu před závodem potřeba. Věřím, že v dalším závodě už to budu mít víc zautomatizované a bude to snazší,“ přemítala.

Teď se bude chystat na Tour de Ski, kde při poslední účasti v roce 2021 skončila desátá. „V nejbližší době se přesunu pravděpodobně přes Vánoce někam lyžovat,“ přiblížila své plány.