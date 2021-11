Běžci na lyžích před sezonou. Bez Razýmové, i tak ale věří v úspěch

„Chceme pokračovat v trendu posledních let. To znamená, aby výkonnostní křivka šla pořád nahoru,“ říká Aleš Vaněk, předseda úseku běžeckých disciplín.

Věří, že se jim to podaří i bez české jedničky Kateřiny Razýmové. Právě ona měla na vzestupu velký podíl a v minulé sezoně pravidelně pronikala do širší světové špičky.

Třicetiletá závodnice však během nadcházejících měsíců bude řešit jiné - a jistě příjemné - starosti. Očekává narození potomka.

„Když mi to řekla, tak jsem jí popřál hodně štěstí a zdraví. Myslím si, že tohle jsou důležitější věci, které přesahují sport,“ říká Jan Franc, trenér žen.

Roli nejlepší české ženy by měla převzít Kateřina Janatová. Že by ji to ale ve čtyřiadvaceti letech nějak svazovalo?

Ne, tlak si nepřipouští.

„Tlak si vytvářím maximálně na sebe tak, že bych chtěla jezdit ještě lépe než loni,“ líčí Janatová. „Myslím, že je to v pohodě a tu pomyslnou českou jedničku zvládnu.“

V uplynulém ročníku Světového poháru se nejlépe umístila na pátém místě ve sprintu dvojic s Terezou Beranovou. I teď se nejvíce upíná na sprint, ráda by se ale posunula i na delších tratích.

Kateřina Janatová (vpředu) na trati stíhačky v Novém Městě na Moravě

„Chtěla bych letos bodovat v každém sprintu a probojovat se do top pětky v týmovém sprintu,“ plánuje. „Zároveň doufám, že se posunu v bruslařském distančním závodě. Cítím to tak, že jsem v létě udělala spoustu práce. Rozhodně bych chtěla jezdit Top 20 i v něm.“

Vedle ní jsou pro první závody nominovány ještě Beranová, Zuzana Holíková, Petra Hynčicová a Petra Nováková.

Novák: Zlepšení ve sprintu i v distanci

Mužská reprezentace vstoupí do sezony ve složení Ondřej Černý, Adam Fellner, Petr Knop, Michal Novák, Jan Pechoušek a Luděk Šeller. V průběhu sezony je ale možné, že ji na základě výsledků doplní mladé naděje.

Jedničkou bude Novák, který věří, že naváže na vydařené výsledky ze sprintů loňské sezony.

A ideálně je ještě vylepší.

Michal Novák

„Kdo by nechtěl vyhrát, ale když zůstanu v kontaktu s realitou, tak bych byl rád za další progres,“ přemítá pětadvacetiletý závodník. „Je těžké se porovnávat v celkovém hodnocení, takže se spíš soustředím na jednotlivé závody. V každým se budu snažit udělat maximum a nechám se překvapit, jak to dopadne.“

Vedle sprintů by se i on chtěl posunout na delších tratích. „Vidím sám na sobě, že v distanci bych se mohl výrazně zlepšit. Když se to povede a člověk má svůj den, tak může vylétnout na vysokou pozici. Ve sprintu je to hodně i o štěstí,“ říká.

Pomoci by mu mohla i důvěra v lyže. V létě navštívil továrnu firmy Salomon, s kterou spolupracuje, a společně se věnovali zlepšení nezbytného vybavení.

„Dostávám od nich hodně prostoru. Jsem i součástí vývoje a můžu jim dávat zpětnou vazbu,“ těší ho. „Už dvakrát podle mých podnětů vytvořili novou konstrukci. Díky tomu mám v lyže velkou důvěru.“

V minulé sezoně se Novák umístil nejvýše v týmovém sprintu ve švédském Ulricehamnu, v němž spolu se Šellerem bojovali o pódium a nakonec skončili čtvrtí. Nyní by podle předpokladů mohl být vytouženému umístění ještě blíž: Světový pohár totiž ozvláštní i sprint smíšených dvojic, což je pro Čechy skvělá příležitost.

Spolu s Novákem by se v něm měla představit Janatová. „Těším se moc, každé zpestření našeho sportu je nutnost,“ říká Janatová. „A pokud bychom jeli s Michalem, tak si myslím, že jsme zatím neměli větší možnost jet o nejvyšší příčky.“

O Pekingu jim poví sdruženáři

Český tým se v tuto chvíli nachází na závěrečném soustředění u polárního kruhu v Rovaniemi a podle zpráv z Finska je příprava vydařená.

„Všechno, o čem jsme se bavili na jaře, reprezentanti splnili,“ pochvaluje si předseda běžeckého úseku Vaněk.

Závodníci zůstali na lyžích díky dobrým sněhovým podmínkám až do května. Poté následovala suchá příprava a od druhé poloviny října se znovu vrátili na sníh. Za sebou mají kempy v Ramsau, v Livignu a v Davosu.

„Soustředění dopadla dobře a měli jsme jen nějaké drobné nemoci, což je ale běžné. Takže jsem přesvědčen, že je všechno připraveno,“ dodává Vaněk.

A český tým může vyhlížet novou sezonu.

Podle plánů běžci absolvují všechny úvodní závody. S blížícími se olympijskými hrami je však možné, že některé zastávky vynechají. S určitostí Světový pohár v Planici, který je na programu na konci ledna, tedy v době, když se už závodníci budou chystat na Peking.

Jaké vlastně hry budou?

Zatím nikdo moc neví.

„Zprávy z Pekingu máme trochu sporadické,“ říká Vasil Husák, trenér mužů. „Za čtrnáct dní tam bude výprava sdruženářů, takže konkrétnější informace dostaneme až od nich. Co víme, tak to jsou profily tratí, umělý sníh, velká zima a trochu zkrácený sprintový závod.“

A Janatová dodává: „Také se počítá s omezením vstupu na tratě, takže budeme moci trénovat jen pár hodin denně. I testování každý den mě moc nepotěšilo a musím se na připravit psychicky.“

I přes všechna omezení ale čeští běžci věří, že uspějí.