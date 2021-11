Valentův olympijský nástupce? Snad Novak. Skikrosařky hýří ambicemi

„Je to perfektní skokan, který skáče skoky s o maličko nižším levelem, než měl Aleš Valenta,“ popisoval novou akvizici Pavel Landa, který po Vladimíru Augustovi převzal vedení skikrosového úseku.

„V současnosti ho trénuje jeho tatínek. Skáče úžasně. Samozřejmě nemá splněno, protože v minulé sezoně nezávodil,“ připomíná Landa Novakovo zranění nohy. Kvůli němu vypadl i z americké reprezentace, do které už si nenašel cestu zpět.

Teď bude hájit české barvy. Dvacet let po úžasném novátorském skoku, jenž Aleši Valentovi vynesl zlato v Salt Lake City, by tak tuzemský akrobatický skok mohl mít znovu svého zástupce.

Pětadvacetiletý Novak skončil ve světovém poháru nejlépe šestý v březnu roku 2019.

Ambiciózní skikrosařky

Skikrosařky jako jediné z akrobatických lyžařů drží postupová místa v olympijských kvótách, aktuálně mají dvě.

Hlavní českou nadějí v této disciplíně bude opět Nikol Kučerová, jež pojede už na svoji třetí olympiádu. V Soči skončila na 24. místě, v Pchjongčchangu se polepšila o deset příček.

Skok o dalších deset by ji v Pekingu potěšil, ale když už...

„Byla bych radši, kdyby to bylo o jedenáct,“ smála se. „Takové jsou asi moje ambice, chtěla bych jet finále. Myslím, že v současné době na to mám víc než kdykoliv předtím,“ věří si dvaatřicetiletá reprezentantka. „Za ty dva roky, co jsem s Tomkem, jsem udělala progres jako za těch předchozích osm let dohromady,“ pochvalovala si svého polského kouče Tomasze Žerebeckého.

Jasné vize pro novou sezonu má i její mladší parťačka Diana Cholenská, která se loni poprvé představila ve Světovém poháru. „Pohybovat se na přednějších příčkách ve Světovém poháru,“ popisovala.

„Pořád je to ale ještě o tom, abych sbírala zkušenosti, protože jsem ještě docela mladá,“ povídala osmnáctiletá reprezentantka. Jeden velký cíl si ale přesto dala. „Přivézt zlatou medaili z MS juniorů,“ řekla cílevědomě druhá žena loňského juniorského šampionátu.

Skikrosařský Světový pohár začne 27. listopadu na olympijské trati pro Peking. „Pro mě je fajn si vůbec osahat to prostředí, takové ty věci kolem, jak to tam funguje i z hlediska time managementu,“ vysvětlila Kučerová.

Bez Švancera, ale s nadějí

Zlatý chlapec českého lyžování Matěj Švancer v polovině roku definitivně přestoupil do rakouské reprezentace, se kterou už sbírá první úspěchy. Freestylové lyžování tak hledá náhradu.

Měl by jí být osmnáctiletý Štěpán Hudeček, který závodí v disciplínách slopestyle a Big Air.

Přes léto se zaměřil na trénink nových skoků, které by ho mohly přiblížit blíže světové špičce. Například double corke 1620. „Jde o dvakrát vyosenou rotaci, otočím se čtyřiapůlkrát a držím si lyži. Je to velký posun, že to zvládám i na sněhu, a doufám, že se povede i v závodě, abych mohl vyjíždět vyšší pozice a dostat se do finále závodu Světového poháru,“ doufá reprezentant.

Jízda na boulích hledá po odchodu Nikoly Sudové a Daniela Honziga svá jména pro budoucí roky.

Příslibem jsou mladé reprezentantky Eliška Coufalová a Dorota Šamánková, které trénují pod vedením trenéra Vojtěcha Bínka. Spolupracovat s nimi začal i australský expert Samuel Fung. „Vytvořil zázemí a přinesl nové poznatky, jak bychom měly jezdit,“ řekla k novému přírůstku v týmu Coufalová.

„Samuel má za sebou dvacetiletou trenérskou praxi a vychoval řadu úspěšných závodníků na úrovni Světového poháru i olympijských her. Jeho znalosti a zkušenost se téměř okamžitě projevily v posunu našeho A i B týmu, i proto věříme v úspěšnou nominaci na zimní olympijské hry,“ doufá Honzig.

Akrobatičtí lyžaři mohou plnit limity na OH, stejně jako všichni další sportovci pod federací FIS, do 16. ledna.