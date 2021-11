Hlavním cílem sezony je Peking, hlásí Šeller před startem sezony

„Loni jsem tady získal své první body do seriálu, svým profilem mi ta trať sedí,“ hlásil šestadvacetiletý Šeller z posledního reprezentačního soustředění v Rovaniemi.

Jenže závěr přípravy mu narušil zánět v zubu, kvůli kterému odchovanec Tatranu Chodov a nyní závodník Sport Clubu Plzeň musel polykat antibiotika.

Je to velká komplikace?

Věřím, že na páteční sprint budu připraven co možná nejlépe. Myslím, že formu mám lepší než loni, ale to se naplno uvidí až po prvním nebo druhém závodě. Pak člověk pozná, jak je na tom v porovnání s ostatními. Teď se zatím měříme s klukama jen mezi sebou. A mám radost, že i oni se zlepšují.

Jak jste spokojený s přípravou, co všechno jste absolvoval?

Probíhala stejně jako v minulých letech, nebyly tam žádné velké změny ani experimenty. Na jaře jsme byli na ledovci v Ramsau, v létě v italském Livignu ve vyšší nadmořské výšce. Po dovolené jsme odjeli s Michalem Novákem na závody do Norska, pak byly kontrolní závody u nás v Česku. Poté už jsme se přesunuli za sněhem do Itálie a závěr s reprezentací proběhl ve finském Rovaniemi.

Ovlivnila přípravu v nějakém směru covidová nákaza?

Nijak. Všichni v reprezentačním týmu jsme očkovaní. Když jsme chtěli někam cestovat, problém nebyl. Žádná omezení jsem nevnímal.

Počítáte s tím, že v nadcházející sezoně budete startovat především ve sprintech?

Ano. Jak v individuálních, tak týmových. Ale pokud se naskytne příležitost startovat i na nějakých distančních závodech, půjdu do toho rád.

Světový pohár běžců na lyžích Nový ročník Světového poháru, který začíná v pátek ve Finsku, zahrnuje celkem 14 zastávek včetně tří podniků Tour de Ski na přelomu roku. Vrcholem sezony budou únorové olympijské hry v Pekingu.

S českým týmem trávíte pohromadě hodně času, jak bojujete proti případné „ponorce“?

Je pravda, že s klukama spolu trávíme přes rok hodně moc času, v přípravě i v závodním období. Ale co jsem tu, žádnou ponorku nemáme, vycházíme spolu všichni velmi dobře.

V minulé sezoně jste si připsal několik výborných výsledků. S Michalem Novákem jste bojovali o medaili při team sprintu na SP v Ulricehamnu, na světovém šampionátu v Oberstdorfu jste skončili osmí. Co z toho řadíte nejvýš?

Za mě je zrovna tyhle dva závody obtížné srovnávat. Těžko říci, kterého si cením víc. Ale pokud musím vybrat, asi to bude osmé místo z mistrovství světa. Koná se jednou za dva roky, všichni se na něj připravují dlouhodobě, pro celou světovou špičku je to vrchol sezony.

Teď jsou vaším hlavním cílem olympijské hry v Pekingu?

Jednoznačně, Peking je hlavní meta. Těším se a věřím, že se na olympiádu nominuji. Hlavním závodem by tam měl být sprint volně a team sprint klasicky s Michalem Novákem.

Jaký bude váš program po úvodním díle seriálu ve Finsku?

Za dva týdny přijde švýcarský Davos, hned o týden později pojedeme do Drážďan. Tam přibude i team sprint volně.