Šéf českých lyžařů: Na hrách v Pekingu chceme rekordní počet zástupců

Kvóty se tedy přemění ve jména až tři týdny před startem zimního svátku, už nyní je ale jasné, že mezi medailové naděje budou patřit univerzálka na lyžích i snowboardu Ester Ledecká či snowboardistka Eva Samková.

Běžecké lyžování má táhnout Kateřina Razýmová, skokany se zase pokusí pozvednout Roman Koudelka. Poslední sezonu zvládla skvěle slalomářka Martina Dubovská.

„Myslím, že na olympiádu jsme dobře připraveni a v Pekingu budeme chtít co nejlépe reprezentovat,“ věří Heřmanský.

Kdy začíná sezona Alpské lyžování : 23. října

: 23. října Skokani : 19. listopadu

: 19. listopadu Běžci: 26. listopadu



Prozradíte, jak probíhá finální příprava jednotlivých úseků?

Skoro všechny týmy absolvovaly to, co měly naplánováno. Připravovaly se v zahraničí i kvůli vysoké nadmořské výšce, která bude v Pekingu. Na evropských ledovcích je teď sice víc sportovců, protože se nemůže za moře, ale beru to pozitivně, protože se naši mohou měřit i s ostatními.

Jak fungují skokani na lyžích pod vedením nového trenéra Vasjy Bajce?

Podle mých zpráv jde tým dopředu. Vasja nastolil určitý systém, který v minulosti chyběl. Ukazuje se to na výsledcích, Viktor (Polášek) je má lepší, Roman (Koudelka) zase po zranění udělal před dvěma týdny první skok. Hodně pracují na technice, stylu a odrazu. Věřím, že skok se začne zvedat a byl bych rád, kdyby minimálně dva závodníci bodovali.

Předseda Svazu lyžařů Lukáš Heřmanský

Zmínil jste, že počet 37 olympioniků chcete ještě rozšířit. Kdo další by se mohl kvalifikovat?

V alpských disciplínách máme šest míst a myslím, že bychom mohli vzrůst na devět. Chceme i družstvo skokanek a v akrobatickém lyžování můžeme mít další dva až čtyři lidi. Věřím, že se dostaneme na rekordní počet.

V Česku jen snowboarding V nadcházející zimě zavítá Světový pohár do Česka 18. a 19. března, kdy se ve Špindlerově Mlýnu utkají snowboardisté v disciplíně slopestyle. V další sezoně by měl být SP v klasickém lyžování v Novém Městě na Moravě a v alpských disciplínách ve Špindlerově Mlýnu.

Jak sledujete přísná opatření, která budou v Číně platit?

Věřím, že doba je vepředu a pohrajeme si s tím lépe než loni. Skoro sto procent sportovců máme očkovaných. Bavili jsme se o tom s nimi a sami uznávají, že jim nic jiného nezbyde. Do zimy by měli být všichni.

Do Číny je teď velmi složité sehnat letenky, objevují se zprávy, že by organizátoři her mohli pro výpravy vysílat charterové lety.

Měl jsem o tom schůzku s předsedou ČOV Kejvalem, řešíme, jak se bude přepravovat na olympiádu. Ale zatím jsou to jen předběžné diskuze, organizátoři ještě nevydali playbook s konkrétními opatřeními, která při hrách budou platit. Pak budeme řešit konkrétní věci.

Budou se v Číně konat nějaké předolympijské závody?

Většina lidí by tam závody mít měla. A určitě tam chceme poslat servisní tým, aby si zvyknul na tamní podmínky.