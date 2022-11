Chci, aby tělo lépe reagovalo. Novák o změnách v tréninku i sezoně

Pomoci by mu k tomu měly novinky v tréninku.

V minulých sezonách cítil, že mu kolem osmého či jedenáctého kilometru dochází dech. Dostával se do krize.

„Od té chvíle jsem už nemohl tak dobře fungovat,“ popisuje čerstvě šestadvacetiletý Novák. „Pohyb nebyl tak koordinovaný, nemohl jsem do toho dát takovou sílu. A to mě zdržovalo.“

Což se nyní snaží odstranit.

Je to pochopitelně náročný proces. Je v něm spousta objevování, ladění a detailů. „Dost složitě se to popisuje, ale snažíme se navýšit neuromuskulární práh mého těla,“ vysvětluje.

Můžete to přiblížit?

Máme metabolický práh a pak tento neuromuskulární. První mám opravdu vysoko, jeden z nejlepších na světě. Neuromuskulární mám ale poněkud horší, takže se ho snažíme přiblížit tomu metabolickému. Jedná se vlastně o svalovou únavu, horší koordinaci, což mě v pozdějších fázích závodu limituje.

Cíl tedy je, aby v kritických okamžicích tělo lépe reagovalo?

Aby lépe reagovalo na to, co chci. Jak ho mám unavené, tak mám špatnou koordinaci. Když chci udělat nějaký pohyb, dát patřičnou sílu, tak mi to nedovolí. Tohle se snažím odstranit.

Jakým způsobem to děláte?

Je to takové know-how. Například jdu do intenzivního tréninku unavený, s bolavými svaly. Nebo jezdím se zátěží. Nejdřív se rozjedu s vestou a pak jdu trénovat. Je to hodně o zkoušení, částečně to totiž vymýšlíme.

Kolik vesta váží?

Pět až deset kilo. Ale zase to s ní nesmím přehánět, protože pak může negativně působit na pohyb a techniku. Takže ji standardně nepoužívám.

Jak moc takový trénink bolí?

Jsem z něj hodně unavený. Narušuje mi i spánek, protože neuro soustava je dost náchylná, a regeneraci. Musím ho dělat v nějakém rozmezí a moc ho nepřehánět.

Kdo všechno se na něm podílí?

Je to celý tým. Honza Franc, Vasil Husák, Jirka Dostál, Vojta Hačecký. Bavím se i s Jakubem Borůvkou, což je kondiční trenér.

Nejspíš je asi brzy, ale cítíte už nějaké zlepšení?

Ve vysoké intenzitě, když mám třeba nějaký náročný trénink nebo závod, ho cítím.

Což je před sezonou pozitivní, že?

Je. Ambice mám vysoké, pátá místa bych rád zopakoval. Anebo ještě lépe: třeba je i vylepšil.

Dřív jste se soustředil spíš na sprinty, loni jste ale říkal, že i distance je nadějná. Rozhodl jste se, jestli něčemu dáte přednost?

Mám v tom trochu konflikt. Říkal jsem si, že bych se měl na něco zaměřit. Buď na distanc, nebo na sprint. Nakonec jsme to vyřešili tak, že se soustředím na sprint a desítky. Nově máme dvacítky, na ty už ale tak koncentrovaný nebudu.

Loni jste si zároveň pochvaloval, že vás výrobce lyží Salomon zařadil do nejlepší skupiny a můžete se podílet na vylepšování materiálu. Platí to stále?

Platí. A je to dokonce ještě lepší. Jako tradičně je s nimi skvělá komunikace, mám spoustu nových lyží. Salomon bude mít navíc nějaké novinky, což mě hodně přesvědčilo. Těším se na ně.

Oproti minulým rokům před sezonou netrénujete na severu Evropy, ale v Alpách. Proč?

Kvůli financím. Máme od Národní sportovní agentury omezený rozpočet. Ale myslím, že trenéři to udělali dobře. Věřím, že nebude problém. Ostatně na sever se jezdilo hlavně kvůli sněhu, paradoxně ale za poslední roky, kdy jsem tam byl, ho tam bylo méně než v Alpách.

A ještě jedna změna: ukončil jste studium elektrotechniky na ČVUT a soustředíte se už jen na sport.

Právě kvůli tomu jsem školu skončil. Seděl jsem na dvou židlích najednou, cítil jsem, že jsem ani jedno nedělal pořádně. Byla to škola, kde člověk musel fyzicky být, nešlo to časově dohromady. Takže jsem se rozhodl, že dokud jsem mladý, vrhnu se na sport a budu ho dělat pořádně.

Přenesete si ze školy něco do sportu? Třeba analytický přístup?

Do určité míry jo. Na druhou stranu se to ale snažím trochu korigovat, protože podle mě analytická složka je kolikrát ve výkonu na škodu. Takže se s tím nějak snažím pracovat. Pomáhá mi i mentální kouč Petr Žídek, s ním to nastavujeme a bavíme se o tom.