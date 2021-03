Johaugová dělá závody hodně nezajímavými, tvrdí běžkyně na lyžích Razýmová

Světový pohár jste uzavřela ve švýcarském Engadinu dvěma umístěními do třicítky.

V prvním závodě jsem si vybrala pořádnou smůlu, skončil pro mě záhy hned po startu. Mrzí mě to, protože se mi jelo dobře a ta následná stíhací jízda ještě dopadla docela důstojně. Samozřejmě jsem ale pomýšlela mnohem výš. V neděli jsem byla ráda, že se mi podařilo dotáhnout do skupinky, která bojovala o páté až zhruba dvacáté místo. Nebylo to vůbec lehké, bylo pořádně větrno.



Těší vás, že sezona už končí?

Forma nebyla špatná, ale jsem ráda, že to skončilo. Na mistrovství světa jsem zažila velké zklamání a říkala jsem si, že už toho bylo pro letošní sezonu dost.

O devět příček Razýmová zažila v pořadí SP zlepšení Loni uzavírala Kateřina Razýmová sezonu na 28. místě světového poháru běžkyň na lyžích, tentokrát finišuje na 19. příčce. Její nejlepší individuální umístění přišlo v polovině ledna, kdy v italském Val di Fiemme skončila na desetikilometrové trati šestá. Na závěr sezony si nejprve připsala ve Švýcarsku 27. pozici na 10 km, pak ji ale v následné stíhačce výrazně vylepšila a doběhla do cíle jako 16. nejlepší závodnice. Na světovém šampionátu štafetě i týmovému sprintu pomohla shodně k osmému místu.

Přesto, i na světovém šampionátu v Německu jste zajela výborný výsledek, čtrnácté místo ve skiatlonu. Jak jste si celkově mistrovství užila?

Bylo to takové nahoru dolů. Nejvíce zklamaná jsem byla paradoxně ze třicítky klasicky, protože o mém umístění rozhodla taktická chyba, kdy jsem nevyměnila lyže ve stejném kole jako ostatní závodnice. Došlo k nedorozumění, čekala jsem na pokyn, ale z druhé strany bylo zase očekávání, že si o tom rozhodnu sama. Myslím, že jsem to měla rozjeté hodně dobře a energie jsem měla dost. A zklamala mě i desítka bruslením, ale tam jsem na to prostě neměla. Nesedlo mi to, neměla jsem na to, přestože jsem pro to udělala maximum.

Šampionátu vládla Norka Therese Johaugová, její dominance byla až neuvěřitelná.

Dělá závody hodně nezajímavými a člověk se jen může domnívat, čím by to tak mohlo být. Když člověk stojí dva roky za doping, tak je to vždycky takové s otazníkem...

Vy končíte Světový pohár na devatenácté příčce. Jste s elitní dvacítkou spokojená?

Konkurence byla vyšší než v loňském roce, protože bylo mistrovství světa a lidi ladili formu. Třeba Rusky, co předtím chyběly, teď na spoustě závodů dominovaly. Myslím, že moje výkonnost šla nahoru, byť chybělo víc umístění v první desítce nebo takových těch senzačních výsledků. Můžu ale říct, že jsem se sezonou spokojená.

Už týden máte po ostré sezoně, užíváte si odpočinku?

Nikam se ani moc nesmí a je to takové komplikované, takže zařadím volno už teď, netradičně v březnu. Už jsem se na něj dost těšila. A s manželem máme navíc ještě hodně práce kolem domku.